Direção do Benfica tem proposta dos novos estatutos do clube

”, pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do Benfica.O mesmo comunicado informa que a “”.Em 18 de novembro, a direção do Benfica anunciou a constituição de uma "comissão de estatutos", um grupo de sócios benfiquistas que ficaria encarregue de elaborar uma proposta de revisão estatutária do clube, e que seria coordenada por Jaime Antunes, vice-presidente dos encarnados.A comissão incluía os sócios António Bagão Félix, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, João Varandas Fernandes, Fernando Neves Gomes e Raquel Vaz-Pinto.