O diretor-geral do Benfica, Mário Branco, foi hoje suspenso por 75 dias e multado em 13.260 euros pela expulsão após o jogo com o Santa Clara, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





O dirigente 'encarnado' foi expulso após a vitória dos lisboetas, por 2-1, em Ponta Delgada, na nona jornada da I Liga, em 26 de outubro, num incidente que envolveu ainda os avançados Jhon Durán, das 'águias', e Fernando, dos açorianos, ambos expulsos com cartão vermelho direto.





Apesar disso, o Benfica recorreu da sanção imposta ao colombiano, aproveitando o efeito suspensivo desta contestação, para o poder utilizar no jogo dos quartos de final da Taça da Liga, frente ao Gil Vicente, em que alinhou e marcou o quarto e último golo da vitória por 4-1 sobre os minhotos.





Mário Branco foi punido por "lesão da Honra e da reputação e denúncia caluniosa", que é punido pelo artigo 136.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com suspensão de um mês a dois anos.

O período de suspensão preventiva já cumprido é descontado ao castigo hoje divulgado.