Dortmund deseja "rápidas melhoras" a Weigl

“Rápidas melhoras Jule”, escreveu nas redes sociais o clube alemão, do qual Weigl se transferiu em janeiro para o Benfica, por 20 milhões de euros, com o médio a assinar um contrato válido até 2024.



Na nota publicada no Twitter, o Borussia contextualiza que o jogador ficou ligeiramente ferido e foi observado no hospital, depois de o autocarro que transportava a equipa encarnada ter sido atacado.



Em abril de 2017, Weigl estava também no autocarro do Borussia Dortmund, que seguia caminho para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Mónaco, quando foi atacado à bomba, num incidente que feriu então num braço o jogador Marc Batra.



O incidente com o autocarro do Benfica, que tinha empatado sem golos frente ao Tondela, aconteceu na quinta-feira à noite, na saída da autoestrada A2, a caminho do centro de estágios do Seixal, com a viatura a ser atacada com pedras, resultando em estilhaços que atingiram Weigl e o sérvio Zivkovic.



Em comunicado, o clube da Luz confirmou que o autocarro foi alvo de um “criminoso apedrejamento” e confirmou que os dois futebolistas foram conduzidos ao hospital para “serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram”.