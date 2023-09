Duelo pela liderança

À partida para o primeiro confronto entre ‘grandes’ no campeonato da época 2023/24, o campeão nacional ocupa o terceiro lugar, a um ponto de distância de ‘dragões’ e ‘leões’, que apenas entram em campo no sábado, no reduto do Farense, 11.º classificado.



Os dois clubes já se defrontaram nesta temporada, com o Benfica a vencer por 2-0 e a erguer a Supertaça, mas o histórico recente em Lisboa é mais favorável aos portuenses, que venceram nas duas últimas visitas a casa do rival, onde em 2021/22 chegaram mesmo a festejar a conquista do título.



O treinador alemão Roger Schmidt contará com uma equipa do Benfica na máxima força, ao contrário de Sérgio Conceição, técnico dos visitantes, que tem o influente defesa central Pepe em dúvida, numa lista de lesionados com maior ou menor gravidade que integra também Marcano, Zaidu, Veron, Danny Namaso e Evanilson.



Após uma entrada em falso na I Liga, ao perder por 3-2 no terreno do Boavista, o Benfica iniciou uma série de cinco triunfos seguidos, que, a prolongar-se, implicará a primeira derrota do FC Porto na competição, uma vez que o vice-campeão tem como pior resultado o empate 1-1 na receção ao Arouca.



O encontro entre Benfica e FC Porto, que tem início às 20:15 e será arbitrado por João Pinheiro, realiza-se num dia pouco habitual, devido aos compromissos dos dois clubes na próxima semana, referentes à segunda jornada da Liga dos Campeões.



O Sporting é a outra equipa que ainda não perdeu no campeonato e poderá aproveitar o embate entre os outros dois candidatos ao título para terminar a ronda no comando, quando defrontar o Farense, que regressou este ano ao escalão principal.



Programa da sétima jornada:



- Quinta-feira, 28 set:



Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 2-4



- Sexta-feira, 29 set:



Benfica - FC Porto, 20:15



- Sábado, 30 set:



Vizela – Portimonense, 15:30



Boavista – Famalicão, 18:00



Farense – Sporting, 20:30



- Domingo, 01 out:



Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30



Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00



Rio Ave - Moreirense, 20:30



- Segunda-feira, 02 out:



Gil Vicente - Casa Pia, 20:15