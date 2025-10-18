Eleições: Cristóvão Carvalho promete doar vencimento à fundação do Benfica

“O valor que auferirei enquanto presidente do clube será utilizado para criar um fundo que permita apoiar sócios em dificuldades financeiras, para que estes mantenham a sua condição de sócio e, assim, não percam as regalias associadas a esse estatuto”, esclareceu Cristóvão Carvalho, em resposta a uma questão levantada pelos associados.



Para Carvalho, é “fundamental” que a Fundação Benfica “atue realmente junto de todos aqueles que amam o clube”.



“Que deixe de ser apenas um nome, utilizado como parangona da responsabilidade social que o clube diz defender, sem resultados práticos. Quando for presidente, a Fundação ganhará uma relevância e dinâmica na vida do clube, junto de todos, mas mesmo todos, os adeptos, vivam estes nas grandes cidades, no interior ou fora do país”, concluiu.



As eleições para os órgãos sociais do Benfica, que estão agendadas para 25 de outubro, vão ser disputadas por Rui Costa, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Luís Filipe Vieira, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho, havendo ainda uma lista liderada por João Leite candidata à Mesa da Assembleia Geral.



Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.

