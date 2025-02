Elizabete Cardoso entra para a SAD do Benfica

”, lê-se no comunicado das "águias", enviado à Comissão do Mercados dos Valores Mobiliários (CMVM).Em 30 de janeiro, a SAD do Benfica tinha anunciado a saída de Jaime Antunes da vice-presidência do clube e da administração da SAD, com José Francisco Gandarez a assumir a condição de vice-presidente efetivo.O economista, candidato à presidência do Benfica em 2003, então derrotado por Luís Filipe Vieira, acabou por integrar a lista do antigo líder encarnado no ato eleitoral de 2020, para o quadriénio 2020-2024, como vice-presidente suplente, tornando-se efetivo em julho de 2021, na sequência da renúncia do empresário, devido ao processo "Cartão Vermelho", que investigou negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.