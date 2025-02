Empate com Paços aumenta para cinco o número de jogos do Benfica B sem vencer

A equipa treinada por Nélson Veríssimo criou várias oportunidades flagrantes de golo nos 90 minutos, mas foi ineficaz na finalização, como comprovam os três remates desferidos no jogo ao poste da baliza defendida pelo guarda-redes Jeimes Menezes.



Com mais posse de bola e remates na primeira parte, o Benfica teve a melhor oportunidade para desfazer o nulo com que se atingiu o intervalo no Seixal. Já depois de ter deixado um primeiro aviso aos 24 minutos, Gustavo Varela, assistido por Hugo Félix, só não inaugurou o marcador porque o remate que desferiu, aos 38 minutos, acertou no ferro.



Apesar do ascendente das ‘águias’ nos primeiros 45 minutos, os pacenses nunca se coibiram de visar a baliza contrária, conseguindo em várias ocasiões pôr em sentido a defesa contrária. Costinha, que aos 32 minutos já tinha ameaçado a baliza de André Gomes, quase marcou, aos 45+1, num remate à meia volta antes de o árbitro apitar para o intervalo.



No segundo tempo, o Paços de Ferreira equilibrou o jogo, mas as melhores ocasiões de golo pertenceram aos benfiquistas. Francisco Domingues e Rafael Luís, aos 69 e 81 minutos, respetivamente, acertaram nos ferros da baliza dos ‘castores’.



O conjunto comandado por Carlos Fangueiro respondeu em lances protagonizados por homens foram a jogo no decorrer da segunda parte. Aos 86 e 90+4, Marozau e Lumungo visaram com perigo, mas também sem eficácia, a baliza de André Gomes, mantendo-se a igualdade a zero até ao final.



Com o empate entre os dois emblemas, o Benfica B soma agora 36 pontos e ocupa a quarta posição, enquanto o Paços de Ferreira é 12.º, com 27.