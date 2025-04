Empréstimo rende 55 milhões à Benfica SAD

No total, participaram 3.244 investidores na operação lançada em 4 de abril, cujo valor global tinha sido revisto em cima pela SAD encarnada em 21 de abril, passando de 40 ME para 55 ME, e que consistiu numa oferta pública de subscrição de títulos "Benfica SAD 2025-2029", e numa oferta de troca de obrigações.



A emissão de títulos "Benfica SAD 2025-2029", que oferece uma taxa de juro fixa de 4,50% ao ano, "visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista emitido em junho de 2022, no montante de 60 ME, e com reembolso agendado para 1 de junho de 2025", anunciou a Benfica SAD, quando lançou a operação.



Além disso, "no seu remanescente, se aplicável, (vai) financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez", detalharam as "águias" no prospeto divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Esta oferta de novos títulos captou um total próximo de 30 ME, enquanto os restantes 25 ME foram obtidos na oferta de troca de obrigações destinada a quem possui títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025, que decorreu em simultâneo.



"A troca visa permitir à SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2025 por dívida com vencimento em 2029", referiu a SAD benfiquista.



Na sessão especial da Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa, a SAD das "águias" especificou que, após a conclusão da operação, ficaram em circulação 34,6 ME em obrigações Benfica SAD 2022-2025, com a contrapartida financeira da oferta de troca a ascender a 483,3 mil euros.