Entrevista RTP. Noronha Lopes quer um Benfica europeu para o futuro
O candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, esteve esta quarta-feira na RTP3 em entrevista. Noronha Lopes acusou Rui Costa de ser o centro dos problemas do Benfica, garante que quer apresentar um projeto a José Mourinho e declarou que está a apresentar propostas para criar um Benfica de ambição europeia.
O candidato à presidência do Benfica foi questionado sobre José Mourinho mas apontou agulhas a outra pessoa. João Noronha Lopes criticou Rui Costa por não ter aprendido com os erros.
“Aquilo que os Benfiquistas não compreendem é como Rui Costa não aprendeu com os seus próprios erros. Todos nós erramos, agora que não consigamos aprender com os erros é que é dificilmente compreensível”, declarou ao jornalista Alexandre Santos.
Noronha Lopes criticou o número de jogadores contratados e os treinadores que Rui Costa teve ao longo dos últimos quatro anos e como tal se traduziu em poucos títulos conquistados. “Há um falhanço em toda a linha do projeto de Rui Costa e um falhanço em toda a linha do projeto financeiro”.
Sobre o despedimento de Bruno Lage, Noronha Lopes lembrou Roger Schmidt para falar de um padrão repetido por parte de Rui Costa.
“O problema que temos hoje em dia é um presidente que normalmente decide a tarde e a más horas e tem decidido mal. Com os treinadores era evidente que alguma coisa já se passava de errado e Rui Costa espera até ao início da época seguinte para despedir os treinadores”, disse.
E ainda criticou o presidente do Benfica por não agir na altura na questão dos direitos televisivos e dos erros de arbitragem que acredita terem prejudicado o Benfica. E afirma de forma perentória que o problema do clube da Luz é o presidente.
“Rui Costa tem de ser o principal responsável por esta situação. Ele devia ter um projeto desportivo e é isso que não tem”.
Novamente questionado sobre Mourinho, João Noronha Lopes garantiu que vai trabalhar com o técnico porque tem um projeto para ganhar e com todos os cargos clarificados. O candidato explicou que o seu projeto vai ser baseado em três pilares: estabilidade, um projeto para ganhar em Portugal e na Europa e, por último, assente na formação.
“Estas três vertentes são absolutamente fundamentais” e explicou que não vai ser um fator de desestabilização se o novo treinador for José Mourinho.
E promete uma ambição europeia para o clube da Luz.
O regresso de Bernardo SilvaO candidato à presidência do Benfica falou também sobre Bernardo Silva, destacando um dos maiores talentos mundiais. Noronha Lopes garantiu que tudo vai fazer para trazer o jogador do Manchester City de volta para o clube da Luz.
Questionado sobre o que foi fazer a Manchester, Noronha Lopes afirmou que foi trabalhar para o Benfica, a fazer contactos, não só para o futebol mas também para a nova estrutura financeira.
E ainda sobre Bernardo Silva: “Não estive com ele em Manchester. O Bernardo tem contrato com o Manchester City até ao fim da época. Só a partir de janeiro é que se pode comprometer com outro clube e eu serei eleito presidente do Benfica a 25 de outubro”.
Sobre uma possível aproximação a Ruben Amorim, que também está em Manchester, Noronha Lopes avisou não querer desestabilizar o Benfica.
Noronha Lopes elogiou Otamendi e António Silva, garantindo que vai tentar renovar contrato com o central português assim que for eleito presidente, e disse não ter percebido a dispensa de Tiago Gouveia.
Mudança feita com confiançaO candidato Noronha Lopes garantiu na RTP estar há muitos anos a trabalhar para o Benfica e todas as suas áreas e vertentes.
“O meu projeto é de ambição, de futuro, que quer trazer a cultura de vitória ao clube, que quer expandir o Benfica internacionalmente e que quer dedicar aos sócios o tempo e a atenção que eles merecem”.
Sobre as acusações de não fazer parte do futebol, Noronha Lopes lembrou o seu currículo e acusou os “homens do futebol” Luís Filipe Vieira e Rui Costa de trazerem apenas dois campeonatos nos últimos anos.
“O Benfica não pode continuar a viver do passado. Luís Filipe Vieira e Rui Costa fazem parte do passado, eu faço parte do futuro. Olhem para o futuro, estamos aqui pela positiva. Eu apresento propostas”, continuou.
“Aquilo que os Benfiquistas não compreendem é como Rui Costa não aprendeu com os seus próprios erros. Todos nós erramos, agora que não consigamos aprender com os erros é que é dificilmente compreensível”, declarou ao jornalista Alexandre Santos.
Noronha Lopes criticou o número de jogadores contratados e os treinadores que Rui Costa teve ao longo dos últimos quatro anos e como tal se traduziu em poucos títulos conquistados. “Há um falhanço em toda a linha do projeto de Rui Costa e um falhanço em toda a linha do projeto financeiro”.
Veja a entrevista completa a João Noronha Lopes na RTP3
Questionado sobre José Mourinho, Noronha Lopes apelou ao sentido de responsabilidade e diz que vai trabalhar com o técnico quando for eleito, apresentando um projeto. O candidato acredita que ninguém pode discutir as capacidades de Mourinho mas quer apresentar um projeto para levar o Benfica ganhar.
“Será o treinador do Benfica quando eu entrar e será com ele que vou trabalhar”, continuou.
“O problema que temos hoje em dia é um presidente que normalmente decide a tarde e a más horas e tem decidido mal. Com os treinadores era evidente que alguma coisa já se passava de errado e Rui Costa espera até ao início da época seguinte para despedir os treinadores”, disse.
E ainda criticou o presidente do Benfica por não agir na altura na questão dos direitos televisivos e dos erros de arbitragem que acredita terem prejudicado o Benfica. E afirma de forma perentória que o problema do clube da Luz é o presidente.
“Rui Costa tem de ser o principal responsável por esta situação. Ele devia ter um projeto desportivo e é isso que não tem”.
Novamente questionado sobre Mourinho, João Noronha Lopes garantiu que vai trabalhar com o técnico porque tem um projeto para ganhar e com todos os cargos clarificados. O candidato explicou que o seu projeto vai ser baseado em três pilares: estabilidade, um projeto para ganhar em Portugal e na Europa e, por último, assente na formação.
“Estas três vertentes são absolutamente fundamentais” e explicou que não vai ser um fator de desestabilização se o novo treinador for José Mourinho.
E promete uma ambição europeia para o clube da Luz.
O regresso de Bernardo SilvaO candidato à presidência do Benfica falou também sobre Bernardo Silva, destacando um dos maiores talentos mundiais. Noronha Lopes garantiu que tudo vai fazer para trazer o jogador do Manchester City de volta para o clube da Luz.
Questionado sobre o que foi fazer a Manchester, Noronha Lopes afirmou que foi trabalhar para o Benfica, a fazer contactos, não só para o futebol mas também para a nova estrutura financeira.
E ainda sobre Bernardo Silva: “Não estive com ele em Manchester. O Bernardo tem contrato com o Manchester City até ao fim da época. Só a partir de janeiro é que se pode comprometer com outro clube e eu serei eleito presidente do Benfica a 25 de outubro”.
Sobre uma possível aproximação a Ruben Amorim, que também está em Manchester, Noronha Lopes avisou não querer desestabilizar o Benfica.
Noronha Lopes elogiou Otamendi e António Silva, garantindo que vai tentar renovar contrato com o central português assim que for eleito presidente, e disse não ter percebido a dispensa de Tiago Gouveia.
Mudança feita com confiançaO candidato Noronha Lopes garantiu na RTP estar há muitos anos a trabalhar para o Benfica e todas as suas áreas e vertentes.
“O meu projeto é de ambição, de futuro, que quer trazer a cultura de vitória ao clube, que quer expandir o Benfica internacionalmente e que quer dedicar aos sócios o tempo e a atenção que eles merecem”.
Sobre as acusações de não fazer parte do futebol, Noronha Lopes lembrou o seu currículo e acusou os “homens do futebol” Luís Filipe Vieira e Rui Costa de trazerem apenas dois campeonatos nos últimos anos.
“O Benfica não pode continuar a viver do passado. Luís Filipe Vieira e Rui Costa fazem parte do passado, eu faço parte do futuro. Olhem para o futuro, estamos aqui pela positiva. Eu apresento propostas”, continuou.
Noronha Lopes não quer um Benfica “adiado” e não aceita o projeto de centralização dos direitos. Sobre Pedro Proença, o candidato diz querer respeito por parte do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
E garante que se estiver sozinho na luta pelos interesses do Benfica, irá continuar a estar sozinho.
Tópicos
Benfica , Entrevista , Noronha Lopes , RTP , Presidência , Estádio da Luz