Entrevista RTP. Noronha Lopes quer um Benfica europeu para o futuro

Questionado sobre José Mourinho, Noronha Lopes apelou ao sentido de responsabilidade e diz que vai trabalhar com o técnico quando for eleito, apresentando um projeto. O candidato acredita que ninguém pode discutir as capacidades de Mourinho mas quer apresentar um projeto para levar o Benfica ganhar.

“Será o treinador do Benfica quando eu entrar e será com ele que vou trabalhar”, continuou.





O regresso de Bernardo Silva

Mudança feita com confiança

Noronha Lopes não quer um Benfica “adiado” e não aceita o projeto de centralização dos direitos. Sobre Pedro Proença, o candidato diz querer respeito por parte do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.





E garante que se estiver sozinho na luta pelos interesses do Benfica, irá continuar a estar sozinho.



O candidato à presidência do Benfica foi questionado sobre José Mourinho mas apontou agulhas a outra pessoa. João Noronha Lopes criticou Rui Costa por não ter aprendido com os erros.“Aquilo que os Benfiquistas não compreendem é como Rui Costa não aprendeu com os seus próprios erros. Todos nós erramos, agora que não consigamos aprender com os erros é que é dificilmente compreensível”, declarou ao jornalista Alexandre Santos.e como tal se traduziu em poucos títulos conquistados.Sobre o despedimento de Bruno Lage, Noronha Lopes lembrou Roger Schmidt para falar de um padrão repetido por parte de Rui Costa., disse.E ainda criticou o presidente do Benfica por não agir na altura na questão dos direitos televisivos e dos erros de arbitragem que acredita terem prejudicado o Benfica. E afirma de forma perentória que o problema do clube da Luz é o presidente.Novamente questionado sobre Mourinho,. O candidato explicou que o seu projeto vai ser baseado em três pilares:e explicou que não vai ser um fator de desestabilização se o novo treinador for José Mourinho.O candidato à presidência do Benfica falou também sobre Bernardo Silva, destacando um dos maiores talentos mundiais.Questionado sobre o que foi fazer a Manchester,, a fazer contactos, não só para o futebol mas também para a nova estrutura financeira.E ainda sobre Bernardo Silva: “Não estive com ele em Manchester.Só a partir de janeiro é que se pode comprometer com outro clube e eu serei eleito presidente do Benfica a 25 de outubro”.Noronha Lopes elogiou Otamendi e António Silva, garantindo que vai tentar renovar contrato com o central português assim que for eleito presidente, e disse não ter percebido a dispensa de Tiago Gouveia.e todas as suas áreas e vertentes.Sobre as acusações de não fazer parte do futebol, Noronha Lopes lembrou o seu currículo e, continuou.