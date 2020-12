Equipa feminina do Benfica recebe apoio de peso antes do jogo com Chelsea

No final da sessão matinal de trabalho, realizada no campo n.º 1 do Benfica Campus, o plantel benfiquista foi surpreendido pela presença de Luís Filipe Vieira e do técnico da equipa principal masculina, que deixaram palavras de confiança ao grupo comandado por Luís Andrade.



Depois de terem vencido nas rondas anteriores as gregas do PAOK (3-1) e as belgas do Anderlecht (2-1), Luís Andrade não teve dúvidas em afirmar que o duelo com o conjunto inglês é o mais difícil que uma equipa de futebol feminino das ‘águias’ teve até hoje.



“Sem dúvida. Nos três anos de projeto que leva o futebol feminino, este será o jogo mais difícil que vamos disputar. O favoritismo está do lado do nosso adversário que já anda nestas lides há muitos anos. Nós somos os benjamins desta Liga e, como tal, queremos dar uma boa resposta. As jogadoras estão confiantes, fizemos um bom trabalho”, disse.



Questionado sobre as cautelas a ter com o oponente inglês, o treinador do Benfica destacou a experiência e qualidade da equipa britânica.



“Quando falamos no Chelsea, estamos a falar do sétimo classificado do ‘ranking’, uma equipa em que há 10 nacionalidades diferentes e que a nível individual tem valores muito bons. Coletivamente, são fantásticas, muito fortes, mas confiamos no nosso trabalho e ambição de querermos dar uma boa resposta dentro das quatro linhas”, prometeu.



Luís Andrade afirmou que a sua equipa já tem uma ideia sobre a forma como se vai apresentar em campo.



“Uma equipa muito unida, muito compacta e com boas dinâmicas. Estudámos bem o adversário e sabemos do poderio que têm na parte ofensiva, mas queremos dar uma boa resposta. Acima de tudo, deixar os nossos adeptos orgulhosos do nosso trabalho. É um jogo histórico e queremos desfrutar do excelente momento que estamos a atravessar. Temos muitas ambições em relação a este jogo, queremos fazer um bom jogo e representar bem o futebol português”, vincou.



Ideia semelhante tem Pauleta, média espanhola do Benfica, que confessa que defrontar uma equipa com o poderio do Chelsea “significa muito” para as jogadoras ‘encarnadas’.



“Na verdade, já tinha pensado muito no jogo esta semana, porque são jogadoras que só costumávamos ver na televisão e amanhã [quarta-feira] teremos a oportunidade de jogar contra elas. Isso dá-nos uma motivação extra para demonstrar que conseguimos estar ao nível delas e competir contra uma grande equipa como é o Chelsea, que está em sétimo no ‘ranking’. Temos equipa e qualidade para conseguir competir e é muito importante tentar competir com jogadoras que há pouco víamos na televisão”, disse.



A galega, de 23 anos de idade, admitiu que, mais do que ansiedade, o sentimento predominante na equipa por estes dias foi o nervosismo.



“Não é bem ansiosas que nos sentimos. É um bocado nervosas, porque sabemos que é um momento histórico para o clube, mas estamos muito confiantes, sabemos o nosso trabalho, temos a nossa qualidade e já demonstrámos nestes dois jogos que podemos fazer um bom trabalho no jogo de amanhã [quarta-feira]. Queremos muito jogar para mostrar a toda a gente que o Benfica pode ter uma boa caminhada na ‘Champions League’”, referiu.



Apesar das dificuldades que irão encontrar, Pauleta, que antes de chegar ao Benfica representou em Portugal o Sporting de Braga, acredita que existe uma receita para tentar surpreender as inglesas.



“Muito trabalho, muita cooperação entre nós, entreajuda. O que mais precisamos é estarmos unidas dentro do campo e ajudar-nos umas às outras para tentar cobrir todos os espaços no campo e conseguir travar o Chelsea, que tem jogadoras de grande qualidade, mas nós também”, sublinhou.



Depois da partida da primeira mão da Liga dos Campeões desta quarta-feira, pelas 15:00, no campo n.º 1 do Benfica Campus, o conjunto português joga a segunda mão, em Inglaterra, em 16 de dezembro.