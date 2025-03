Equipa feminina do Benfica vence e fica a um ponto de conquistar pentacampeonato

No Benfica Campus, no Seixal, os remates certeiros da alemã Anna Gasper, aos 05 minutos, da brasileira Nycole Raysla (47) e da espanhola Cristina Martin-Prieto (70 e 90+7) fabricaram o triunfo esclarecedor.



Desta forma, as ‘encarnadas’ passaram a contabilizar 53 pontos na liderança, contra os 42 do Sporting, segundo posicionado, que, caso não vença na receção ao Valadares Gaia, no domingo, permitirá às ‘águias’ festejarem o título.



Já o Racing Power, que fez o tento de honra por Aitana Martinez (64), é quinto colocado, com 32.