Estádio da Luz aumenta lotação para 68.100 lugares

“A primeira fase do aumento da lotação do Estádio da Luz foi concluída! A Catedral passa agora a contar com 68.100 lugares, reforçando o estatuto de maior e mais imponente estádio do país”, anunciaram os lisboetas, no seu site oficial.



Até ao fim da época passada, o recinto das águias tinha capacidade para 65.400 espetadores.



“Mais do que números, este crescimento é emoção redobrada: mais vozes, mais cor, mais Benfica. Em 2025/26, o ninho da águia abre portas a ainda mais adeptos”, completou o clube.



Em 30 de novembro, em Arouca, Rui Costa anunciou que estava em curso o projeto de incremento da lotação do Estádio da Luz para um total de 70 mil lugares, justificando essa opção com a elevada procura de lugares anuais.



"Ambicionamos que mais sócios e adeptos possam desfrutar da oportunidade única que é apoiar o nosso clube. Embora o Estádio da Luz seja já o maior e mais imponente estádio do país, anuncio hoje que iremos aumentar a lotação do nosso estádio para 70 mil lugares", disse.



Na altura, o dirigente revelou que a média de assistência nos jogos em casa rondava os 60 mil lugares e que havia cerca de 14 mil pedidos em lista de espera para ter lugar cativo.