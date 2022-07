Eusébio Cup. Benfica enfrenta Newcastle

Quatro anos depois a Eusébio Cup regressa ao Estádio da Luz, num encontro que vai opor o Benfica aos ingleses do Newcastle, e servirá para os pupilos de Roger Schmidt fechar a pré-temporada 2022/23, bem como de apresentação aos sóciose e adeptos do clube da "águia".





Salvo qualquer surpresa de última hora a equipa benfiquista deverá surgir inicialmente com Vlachodimos ou Helton Leite na baliza; no quarteto defensivo Gilbert ou Bah, à direita, Otamendi, Morato e Grimaldo; no meio-campo Florentino Luís e Enzo Fernández, ao centro, mais David Neres, João Mário e Rafa; no ataque Gonçalo Ramos ou Yaremchuk.





Na 11.ª edição da competição que homenageia o "rei" Eusébio, o Benfica terá pela frente um renovado Newcastle, que procura trilhar o caminho outrora seguido por emblemas como o Chelsea e Manchester City, quando foram objeto de aquisição e investimento proveniente da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos.





O Benfica-Newcastle, desta noite, será o terceiro confronto entre as duas equipas, que se defrontaram nos quartos de final da Liga Europa da temporada 2012/13, caminhada que terminou com os encarnados na final da prova frente ao Chelsea.



No Estádio da Luz, o Benfica venceu por 3-1, com golos de Rodrigo, Lima e Cardozo, enquanto fora de portas, na segunda mão, o duelo terminou empatado 1-1, com Salvio a dissipar as dúvidas na eliminatória no período de descontos.







Ano Campeão Resultado Vice-Campeão2008 Inter de Milão 0-0 (5-4) Benfica2009 Benfica 1-1 (5-4) Milan2010 Tottenham 1-0 Benfica2011 Benfica 2-1 Arsenal2012 Benfica 5-2 Real Madrid2013 São Paulo 2-0 Benfica2014 Ajax 1-0 Benfica2015 Monterrey 3-0 Benfica2016 Torino 1-1 (6-5) Benfica2018 Lyon 3-2 Benfica2022 ????

BENFICA 3 (vitórias)





INTER MILÃO 1





TOTTENHAM 1





SÃO PAULO 1





AJAX 1





MONTERREY 1





TORINO 1





LYON 1



MARCADORES:



Enzo Pérez – 2 golos



Cardozo, Aimar, Nolito, Javi Garcia, Witsel, Carlos Martins, Pizzi, Vives (p.b.) e Marcelo (p.b.) – 1 golo cada.



Algumas curiosidades sobre a Eusébio Cup:



- A Eusébio Cup nasceu para homenagear a estrela maior do futebol do Sport Lisboa e Benfica e de Portugal, Eusébio da Silva Ferreira.



- Eusébio marcou pelo Benfica 467 golos. É o melhor marcador de golos pelo clube da “águia”.



- Em 2008/09 realizou-se a 1.ª edição e a equipa convidada foi o Inter de Milão. Daí até hoje vários clubes de renome disputaram o troféu.



- A 7.ª edição foi a primeira póstuma.



- A Eusébio Cup foi sempre jogada no Estádio da Luz, até 2015, ano em que foi disputada no Estádio BBVA Bancomer, em Monterrey, no México.



- Em 2017 a taça não se disputou por dificuldades organizativas, a Associação Chapecoense chegou a ser o clube convidado a participar.



- Em 2018 a Eusébio Cup voltou a sair do Estádio da Luz para se realizar no Estádio Algarve.



- O Benfica conquistou o troféu em três ocasiões (2009/10, 2011/12 e 2012/13).



- Em três edições (2008, 2009 e 2016) o troféu decidiu-se através de grandes penalidades.



- São Paulo foi a primeira equipa não-europeia a participar na prova.



- Três dos convidados já foram vencedores da “Champions” (Inter, Milan e Real Madrid).



- Após três épocas de interregno para o que contribuiu de forma decisiva a pandemia mundial da covid-19, a disputa da Eusébio Cup regressou em 2022.