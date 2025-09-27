Eventual segunda volta das eleições do Benfica marcada para 08 de novembro

por Lusa
António Antunes - RTP

Uma eventual segunda volta das eleições do Benfica será realizada em 08 de novembro, caso nenhum dos candidatos atinja a maioria de votos (50%) no escrutínio agendado para 25 de outubro, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia-Geral.

Fonte de uma das candidaturas confirmou à Lusa que José Pereira da Costa comunicou aos sócios presentes na AG aquela data, pelo que uma possível segunda volta terá lugar precisamente duas semanas após o ato eleitoral, sendo que, nesse caso, será disputada pelos dois candidatos mais votados em 25 de outubro.

Neste momento, os sócios do Benfica encontram-se reunidos em Assembleia Geral (AG) extraordinária no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, para discutir e votar o regulamento eleitoral.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.

