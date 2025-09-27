Eventual segunda volta das eleições do Benfica marcada para 08 de novembro
Uma eventual segunda volta das eleições do Benfica será realizada em 08 de novembro, caso nenhum dos candidatos atinja a maioria de votos (50%) no escrutínio agendado para 25 de outubro, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia-Geral.
Fonte de uma das candidaturas confirmou à Lusa que José Pereira da Costa comunicou aos sócios presentes na AG aquela data, pelo que uma possível segunda volta terá lugar precisamente duas semanas após o ato eleitoral, sendo que, nesse caso, será disputada pelos dois candidatos mais votados em 25 de outubro.
Neste momento, os sócios do Benfica encontram-se reunidos em Assembleia Geral (AG) extraordinária no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, para discutir e votar o regulamento eleitoral.
As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira.
No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.