Everton Cebolinha já está em Lisboa

À chegada Everton Cebolinha não quis prestar quaisquer declarações aos jornalistas, sendo encaminhado por um funcionário das "águias" até uma viatura que o levou ao centro de estágio do Seixal.O futebolista irá trocar as primeiras impressões com Jorge Jesus e o novos colegas de equipa.O extremo brasileiro, de 24 anos, ainda esta quinta-feira irá submeter-se aos exames médicos e depois, assinará contrato por cinco épocas.





Antes de embarcar rumo a Lisboa, Everton Cebolinha falou no aeroporto de São Paulo à RBS TV sobre as expetativas em relação à nova aventura no Benfica.

”, disse o jogador brasileiro.Para trás, fica um percurso de oito temporadas no Grêmio e sobre esse passado recordou: “”.