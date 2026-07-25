Ex-Alverca Felipe Lima reforça ataque do Benfica B

Na temporada anterior, o brasileiro, de 20 anos, repartiu a utilização entre as equipas B e principal dos ribatejanos. No Campeonato de Portugal, ao serviço dos ‘bês’ do Alverca apontou 14 golos em 23 jogos, enquanto na I Liga, contabilizou seis partidas pela equipa principal.



Em declarações à BTV, Felipe Lima, atleta que antes de chegar a Portugal, em 2025, passou pelos escalões de formação do Flamengo, confessou a sua alegria por poder ingressar nos benfiquistas.



“É uma sensação incrível ver que o trabalho que fiz na época passada está agora a ser recompensado. Chegar ao Benfica, o maior clube de Portugal, é algo inexplicável. Espero poder ajudar muito a equipa e contribuir para continuar ao nível elevado onde merece estar”, disse.



O atacante, que destaca a “garra” como a sua principal característica, revela que as suas prioridades no Seixal passam por afirmar-se e ajudar a equipa ao longo da temporada.



“O meu objetivo é muito claro: dar sempre o máximo nos treinos e nos jogos e deixar uma boa impressão. Tenho a certeza de que vai ser uma boa época. Espero marcar muitos golos, tal como aconteceu na época passada, e acredito que tudo vai correr muito bem”, afirmou.



O primeiro jogo do Benfica B na II Liga será diante do Leixões, a 09 de agosto, dia em que Felipe Lima poderá estrear-se com a camisola do seu novo clube.