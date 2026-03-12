Benfica
Ex-treinador do Benfica ‘Pulpis’ é o novo selecionador de futsal do Uzbequistão
O treinador espanhol José María Pazos Méndez ‘Pulpis’, antigo técnico do Benfica, é o novo selecionador de futsal do Uzbequistão, que vai orientar pela terceira vez, anunciou hoje a federação deste país da Ásia Central.
‘Pulpis’, de 51 anos, considerado um dos melhores treinadores espanhóis, assinou contrato até 2028 com a federação uzbeque, na qual já tinha desempenhado a função de selecionador principal em duas ocasiões anteriores, entre 2011 e 2012 e entre 2015 e 2017.
O técnico espanhol foi contratado pelo Benfica em agosto de 2021, tendo permanecido até março de 2023 na equipa lisboeta, pela qual conquistou apenas um título, a Taça da Liga da época 2022/23.
