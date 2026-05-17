"Exemplo de paixão e dedicação". Otamendi deixa Benfica após seis épocas

O Sport Lisboa e Benfica “informa que o Capitão Nicolás Otamendi entende ter chegado ao fim o seu ciclo no Clube, depois de seis épocas em que honrou a nossa camisola e a nossa braçadeira até à última gota de suor”, lê-se num comunicado.



O clube escreve ainda que “Nicolás Otamendi foi sempre exemplo de paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo, contribuindo de forma decisiva para a conquista de um Campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças”.



“Para lá dos troféus, tocou e encheu de orgulho e gratidão o coração dos Benfiquistas, pelo que fará para sempre parte da nossa família e esta será sempre a sua casa. O Sport Lisboa e Benfica deseja-lhe todas as felicidades para o futuro”, acrescenta, agradecendo ao jogador. Otamendi chegou ao Benfica em 2020/21, proveniente do Manchester City, numa transferência ligada à saída de Ruben Dias para o clube inglês.



Em seis épocas na Luz, o internacional argentino foi quase sempre titular e assumiu nas últimas épocas o papel de capitão, deixando a Luz aos 38 anos.



Foi como jogador do Benfica que, em 2022, conquistou o Campeonato do Mundo, no Qatar, o principal título de uma carreira em que também representou o FC Porto, entre 2010/11 e 2013/14, proveniente dos argentinos do Veléz Sarsfield.



Depois da saída dos `dragões`, e antes da chegada à Luz, esteve nos brasileiros do Atlético Mineiro, nos espanhóis no Valência e nos ingleses do Manchester City (2015/16 a 2019/20).



Otamendi deverá ser um dos eleitos de Lionel Scaloni para representar a Argentina no Campeonato do Mundo de 2026 e, depois, poderá voltar ao seu país, para representar o River Plate.



c/ Lusa

