Farense com ambição vai tentar surpreender Benfica mais forte da época

“As expectativas são sempre boas. Sabemos do grau de exigência do desafio. Mas estamos a jogar em casa, conhecemos bem o nosso estádio e temos a ambição de criar alguma surpresa. Até porque nesta competição há sempre muitas surpresas”, afirmou Jorge Silas, em conferência de imprensa.



O treinador dos algarvios lembrou que “o Benfica vem de uma série de jogos muito boa” e não perde há sete jogos, reforçando que “é, provavelmente, neste momento, talvez a melhor equipa em Portugal”.



Questionado pelos jornalistas se se trata do Benfica mais forte da temporada, Silas respondeu de forma afirmativa, justificando que, até há alguns jogos dos ‘encarnados’, “nunca tinha visto” a atual “maneira de pressionar”, que é “muito intensa, muito inteligente”, mas “possível de ser batida”.



“As equipas que jogaram contra eles nos últimos jogos não conseguiram bater essa pressão. No princípio [da época], o Benfica não pressionava assim, no princípio do ‘mister’ Mourinho, o Benfica também não pressionava assim, mas agora ultimamente encontraram, na minha opinião, a chave para pressionar a maior parte dos adversários. Nós vamos tentar ser a primeira equipa a tentar bater essa pressão”, vincou.



Para isso acontecer, acrescentou Silas, o Farense não pode “perder a identidade” que tem vindo a construir e “o maior erro” que a sua equipa pode cometer “é oferecer a bola ao Benfica”.



“Não me interessa nada, só por disputar o jogo com o Benfica, perder a identidade. Naturalmente que há situações que nós sabemos que não devemos fazer”, sublinhou.



Silas, que foi orientado por José Mourinho na União de Leiria na época 2001/02, considerou que o técnico do Benfica é, “factualmente, é o melhor treinador português da história”.



“Não há ninguém que se compare ao ‘mister’ Mourinho a nível de títulos. É um treinador que eu admiro muito e respeito muito desde o primeiro momento que o conheci, mas dentro de campo o que nós queremos é competir”, referiu.



Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal vão marcar a estreia de câmaras corporais pelos árbitros nas competições nacionais, a título experimental, facto que Silas desvalorizou.



“Não sei se a ‘bodycam’ terá micro ou não, poderemos ouvir alguma situação dos jogadores, mas essa não é a câmara mais importante. A câmara mais importante são as do VAR [videoárbitro] e depois as decisões do VAR. Essas são as mais importantes”, disse.



O Farense, nono classificado da II Liga, recebe o Benfica, terceiro da I Liga, na quarta-feira, às 20:45, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.



Os ‘encarnados’ superiorizaram-se sempre nas cinco eliminatórias anteriores entre as duas equipas na Taça, a última das quais na temporada passada, com triunfo por 3-1 no São Luís em janeiro deste ano, igualmente nos ‘oitavos’.



Nos quartos de final, o vencedor desta eliminatória defrontará, como visitante, o emblema vitorioso no confronto entre FC Porto e Famalicão.



