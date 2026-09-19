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FC Porto chama Froholdt, Samu e Pietu-ze-vski para o clássico com o Benfica
A RTP confirmou que Froholdt, Samu e Pietu-ze-vski integram a convocatória do FC Porto para o clássico frente ao Benfica, marcado para este domingo, no Estádio do Dragão. A partida, que tem lotação esgotada, começa às 20h30 e poderá permitir aos portistas aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o rival lisboeta.
O FC Porto recebe o Benfica naquele que é um dos jogos mais aguardados da temporada e já com casa cheia garantida no Estádio do Dragão. A RTP confirmou que Froholdt, Samu e Pietu-ze-vski fazem parte dos convocados de Francesco Farioli para o encontro da quarta jornada da I Liga.
Na antevisão à partida, o treinador dos dragões sublinhou a importância do clássico e destacou a relevância do momento para a equipa azul e branca. Em caso de vitória, os portistas passam a dispor de uma vantagem de cinco pontos sobre o Benfica na classificação.
Farioli confirmou ainda duas baixas para o encontro. Fofana e Nehuén Pérez continuam indisponíveis e ficam de fora das opções para o duelo com os encarnados.
A arbitragem estará a cargo de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.
Com o estádio esgotado e a rivalidade habitual entre os dois clubes, estão reunidos todos os ingredientes para mais um clássico de grande intensidade entre FC Porto e Benfica.
Na antevisão à partida, o treinador dos dragões sublinhou a importância do clássico e destacou a relevância do momento para a equipa azul e branca. Em caso de vitória, os portistas passam a dispor de uma vantagem de cinco pontos sobre o Benfica na classificação.
Farioli confirmou ainda duas baixas para o encontro. Fofana e Nehuén Pérez continuam indisponíveis e ficam de fora das opções para o duelo com os encarnados.
A arbitragem estará a cargo de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.
Com o estádio esgotado e a rivalidade habitual entre os dois clubes, estão reunidos todos os ingredientes para mais um clássico de grande intensidade entre FC Porto e Benfica.