FC Porto chama Froholdt, Samu e Pietu-ze-vski para o clássico com o Benfica

O FC Porto recebe o Benfica naquele que é um dos jogos mais aguardados da temporada e já com casa cheia garantida no Estádio do Dragão. A RTP confirmou que Froholdt, Samu e Pietu-ze-vski fazem parte dos convocados de Francesco Farioli para o encontro da quarta jornada da I Liga.



Na antevisão à partida, o treinador dos dragões sublinhou a importância do clássico e destacou a relevância do momento para a equipa azul e branca. Em caso de vitória, os portistas passam a dispor de uma vantagem de cinco pontos sobre o Benfica na classificação.



Farioli confirmou ainda duas baixas para o encontro. Fofana e Nehuén Pérez continuam indisponíveis e ficam de fora das opções para o duelo com os encarnados.



A arbitragem estará a cargo de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.



Com o estádio esgotado e a rivalidade habitual entre os dois clubes, estão reunidos todos os ingredientes para mais um clássico de grande intensidade entre FC Porto e Benfica.