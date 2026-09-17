FC Porto e Benfica discutem liderança, Sporting tenta voltar às vitórias

O campeão nacional dispõe de dois pontos de vantagem sobre as ‘águias’, que ocupam o segundo lugar e até poderão entrar no Estádio do Dragão atrás dos ‘leões’, terceiros classificados, a quatro pontos dos ‘dragões’ (tal como o Santa Clara), que defrontam no dia anterior os arouquenses, quintos posicionados.



O primeiro confronto entre candidatos ao título na época 2026/27 encontra as duas equipas invictas no campeonato, com o FC Porto a conseguir o ‘pleno’ de vitórias e o Benfica a falhar esse objetivo apenas por força de um empate concedido na ronda inaugural, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu (2-2).



A formação treinada por Marco Silva acrescentou um bom arranque na Liga Europa, na qual se estreou na fase de liga na quarta-feira com uma vitória por 2-0 no estádio do AC Milan, orientado por Ruben Amorim, depois de ter passado com distinção pela fase de qualificação da segunda prova continental mais importante.



O jogo disputado em Itália também não terá implicado um desgaste acentuado para o clássico, uma vez que o Benfica poupou vários habituais titulares, entre os quais o avançado grego Vangelis Pavlidis, melhor marcador destacado da I Liga, com oito golos, e o argentino Gianluca Prestianni, que já concretizou cinco e tem sido o jogador mais influente dos ‘encarnados’.



Do lado do FC Porto, a maior ‘dor de cabeça’ do treinador italiano Francesco Farioli está relacionada com a eventual indisponibilidade do médio dinamarquês Victor Froholdt, eleito melhor jogador da I Liga na temporada passada, que sofreu uma concussão cerebral no jogo com o Moreirense, em 04 de setembro.



O Sporting tentará no sábado fazer a sua parte para ‘apimentar’ ainda mais o clássico do dia seguinte, depois de ter ‘escorregado’ na jornada anterior, ao consentir o empate 1-1 em Famalicão, na sequência de um autogolo de Gonçalo Inácio aos 90+1 minutos, numa altura em que os anfitriões jogavam em inferioridade numérica.



A equipa treinada por Rui Borges (que já tinha empatado na estreia, frente ao Estrela da Amadora) pode ultrapassar o rival lisboeta e reduzir provisoriamente para um ponto o atraso para a liderança, mas para isso terá de confirmar o favoritismo frente ao Arouca, que não ganha há duas rondas, depois de ter conquistado três triunfos nas quatro primeiras.



O Santa Clara, quarto colocado, com os mesmos pontos do Sporting, e também ainda invicto, poderá acompanhar os ‘leões’ na subida na classificação da I Liga, ainda que não antecipe facilidades na receção de domingo ao Sporting de Braga, habitual ‘detentor’ daquela posição, que procura melhorar o atual sétimo posto, em igualdade com Arouca a Estrela da Amadora.



Os amadorenses, que ocupam o sexto lugar, recebem no mesmo dia o Académico de Viseu, oitavo classificado, com menos dois pontos, numa jornada integralmente disputada durante o fim de semana, que arranca no sábado com os encontros Gil Vicente-Marítimo e Nacional-Famalicão, e termina no domingo com o clássico do Estádio do Dragão.



Programa da sétima jornada:



- Sábado, 19 set:



Gil Vicente - Marítimo, 15:30



Nacional - Famalicão, 15:30



Alverca - Rio Ave, 18:00



Sporting - Arouca, 20:30



- Domingo, 20 set:



Estrela da Amadora - Académico de Viseu, 15:30



Vitória de Guimarães - Moreirense, 15:30



Estoril Praia - Casa Pia, 18:00



Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00



FC Porto - Benfica, 20:30



