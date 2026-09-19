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FC Porto e Benfica medem forças em clássico com liderança em jogo
Os "dragões" defendem um percurso imaculado, enquanto as "águias" procuram chegar à liderança pela primeira vez desde abril de 2025.
Líder isolado da I Liga, o FC Porto recebe este domingo o Benfica, no Estádio do Dragão, num clássico que pode provocar a primeira grande reviravolta da temporada.
O primeiro clássico da época surge logo à sétima jornada, mas com um peso significativo nas contas do campeonato. O FC Porto chega ao encontro com um registo perfeito de seis vitórias em seis jogos e 18 pontos somados, enquanto o Benfica segue na segunda posição, com 16 pontos, mantendo-se na perseguição desde o empate consentido na ronda inaugural frente ao Académico de Viseu.
Mais do que três pontos, o duelo coloca frente a frente duas equipas construídas segundo filosofias distintas. Os campeões nacionais apostaram na continuidade do projeto liderado por Francesco Farioli, preservando a base do plantel e consolidando uma identidade marcada pela organização, pressão e rigor posicional. Já o Benfica iniciou um novo ciclo sob o comando de Marco Silva, reforçando o plantel e privilegiando uma abordagem mais fluida e vertical no ataque.Os números reforçam o interesse do confronto. O FC Porto apresenta a defesa menos batida da prova, com apenas dois golos sofridos, enquanto o Benfica tem o ataque mais produtivo do campeonato, com 21 golos marcados. Assim, o clássico opõe a solidez defensiva dos portistas à capacidade ofensiva dos encarnados.
Entre os destaques individuais, Gabri Veiga tem assumido um papel determinante no arranque azul e branco, somando três golos e três assistências, enquanto Kiwior e Diogo Costa também têm sido pilares do bom desempenho defensivo portista. Do lado encarnado, Pavlidis lidera a lista de melhores marcadores da I Liga, com oito golos em seis jornadas, e Prestianni atravessa um dos melhores momentos da carreira, contabilizando já oito golos em todas as competições. Telejornal | 19 de setembro de 2026
O Benfica chega ao Dragão moralizado pela vitória por 2-0 frente ao AC Milan, para a Liga Europa, ainda que com menos tempo de recuperação do que o rival. Marco Silva reconheceu que o fator casa e a semana completa de trabalho constituem “pequenas vantagens” para o FC Porto, mas recusou atribuir favoritismo aos portistas.
“É difícil encontrar um favorito por tudo o que acarreta um jogo desta dimensão. Há sempre pequenas vantagens e uma delas é jogar em casa. Mas não é por nós termos jogado a meio da semana que o FC Porto passa a ser favorito”, considerou o treinador benfiquista.
Apesar da importância da partida, o técnico das águias rejeitou a ideia de um encontro decisivo. “São três pontos importantes entre duas equipas candidatas ao título, mas nesta fase da época nada é decisivo”, afirmou, sublinhando ainda que o Benfica entra em campo com um único objetivo: “Nós pensamos sempre em ganhar”.
Do lado portista, Francesco Farioli também preferiu relativizar o impacto imediato do resultado, embora reconheça o significado especial de um clássico.
“Falar de um jogo decisivo penso que seja demais. Mas é, de certeza, um jogo importante para a tabela classificativa e tem um valor enorme para o clube, para a cidade e para os adeptos”, referiu o treinador italiano.
Farioli elogiou ainda o crescimento do Benfica sob a orientação de Marco Silva, destacando a forma como a equipa assimilou rapidamente as ideias do novo técnico. Ainda assim, garantiu que o FC Porto não abdicará da sua identidade.
“Esta equipa procura dominar o jogo, com bola e sem bola. O facto de sermos fortes sem bola não significa que não saibamos assumir o comando das partidas”, vincou.A classificação confere uma motivação adicional às duas equipas, sobretudo após um novo empate do Sporting frente ao Arouca. Uma vitória do FC Porto permitirá aos dragões aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o Benfica. Já um triunfo encarnado colocará os lisboetas no topo da classificação, numa demonstração de força logo no primeiro grande teste da temporada.
Num Estádio do Dragão habituado a receber capítulos marcantes desta rivalidade histórica, o clássico deste domingo promete ser mais do que um confronto entre candidatos ao título.
Será um duelo entre duas ideias de jogo distintas, duas realidades competitivas diferentes e duas equipas que procuram afirmar, desde já, as suas credenciais na corrida ao campeonato.
O primeiro clássico da época surge logo à sétima jornada, mas com um peso significativo nas contas do campeonato. O FC Porto chega ao encontro com um registo perfeito de seis vitórias em seis jogos e 18 pontos somados, enquanto o Benfica segue na segunda posição, com 16 pontos, mantendo-se na perseguição desde o empate consentido na ronda inaugural frente ao Académico de Viseu.
Mais do que três pontos, o duelo coloca frente a frente duas equipas construídas segundo filosofias distintas. Os campeões nacionais apostaram na continuidade do projeto liderado por Francesco Farioli, preservando a base do plantel e consolidando uma identidade marcada pela organização, pressão e rigor posicional. Já o Benfica iniciou um novo ciclo sob o comando de Marco Silva, reforçando o plantel e privilegiando uma abordagem mais fluida e vertical no ataque.Os números reforçam o interesse do confronto. O FC Porto apresenta a defesa menos batida da prova, com apenas dois golos sofridos, enquanto o Benfica tem o ataque mais produtivo do campeonato, com 21 golos marcados. Assim, o clássico opõe a solidez defensiva dos portistas à capacidade ofensiva dos encarnados.
Entre os destaques individuais, Gabri Veiga tem assumido um papel determinante no arranque azul e branco, somando três golos e três assistências, enquanto Kiwior e Diogo Costa também têm sido pilares do bom desempenho defensivo portista. Do lado encarnado, Pavlidis lidera a lista de melhores marcadores da I Liga, com oito golos em seis jornadas, e Prestianni atravessa um dos melhores momentos da carreira, contabilizando já oito golos em todas as competições. Telejornal | 19 de setembro de 2026
O Benfica chega ao Dragão moralizado pela vitória por 2-0 frente ao AC Milan, para a Liga Europa, ainda que com menos tempo de recuperação do que o rival. Marco Silva reconheceu que o fator casa e a semana completa de trabalho constituem “pequenas vantagens” para o FC Porto, mas recusou atribuir favoritismo aos portistas.
“É difícil encontrar um favorito por tudo o que acarreta um jogo desta dimensão. Há sempre pequenas vantagens e uma delas é jogar em casa. Mas não é por nós termos jogado a meio da semana que o FC Porto passa a ser favorito”, considerou o treinador benfiquista.
Apesar da importância da partida, o técnico das águias rejeitou a ideia de um encontro decisivo. “São três pontos importantes entre duas equipas candidatas ao título, mas nesta fase da época nada é decisivo”, afirmou, sublinhando ainda que o Benfica entra em campo com um único objetivo: “Nós pensamos sempre em ganhar”.
Do lado portista, Francesco Farioli também preferiu relativizar o impacto imediato do resultado, embora reconheça o significado especial de um clássico.
“Falar de um jogo decisivo penso que seja demais. Mas é, de certeza, um jogo importante para a tabela classificativa e tem um valor enorme para o clube, para a cidade e para os adeptos”, referiu o treinador italiano.
Farioli elogiou ainda o crescimento do Benfica sob a orientação de Marco Silva, destacando a forma como a equipa assimilou rapidamente as ideias do novo técnico. Ainda assim, garantiu que o FC Porto não abdicará da sua identidade.
“Esta equipa procura dominar o jogo, com bola e sem bola. O facto de sermos fortes sem bola não significa que não saibamos assumir o comando das partidas”, vincou.A classificação confere uma motivação adicional às duas equipas, sobretudo após um novo empate do Sporting frente ao Arouca. Uma vitória do FC Porto permitirá aos dragões aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o Benfica. Já um triunfo encarnado colocará os lisboetas no topo da classificação, numa demonstração de força logo no primeiro grande teste da temporada.
Num Estádio do Dragão habituado a receber capítulos marcantes desta rivalidade histórica, o clássico deste domingo promete ser mais do que um confronto entre candidatos ao título.
Será um duelo entre duas ideias de jogo distintas, duas realidades competitivas diferentes e duas equipas que procuram afirmar, desde já, as suas credenciais na corrida ao campeonato.