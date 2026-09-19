FC Porto e Benfica medem forças num clássico com liderança em jogo

Os números reforçam o interesse do confronto. O FC Porto apresenta a defesa menos batida da prova, com apenas dois golos sofridos, enquanto o Benfica tem o ataque mais produtivo do campeonato, com 21 golos marcados. Assim, o clássico opõe a solidez defensiva dos portistas à capacidade ofensiva dos encarnados.

O primeiro clássico da época surge logo à sétima jornada, mas com um peso significativo nas contas do campeonato. O FC Porto chega ao encontro com um registo perfeito de seis vitórias em seis jogos e 18 pontos somados, enquanto o Benfica segue na segunda posição, com 16 pontos, mantendo-se na perseguição desde o empate consentido na ronda inaugural frente ao Académico de Viseu.Mais do que três pontos, o duelo coloca frente a frente duas equipas construídas segundo filosofias distintas. Os campeões nacionais apostaram na continuidade do projeto liderado por Francesco Farioli, preservando a base do plantel e consolidando uma identidade marcada pela organização, pressão e rigor posicional. Já o Benfica iniciou um novo ciclo sob o comando de Marco Silva, reforçando o plantel e privilegiando uma abordagem mais fluida e vertical no ataque.Entre os destaques individuais, Gabri Veiga tem assumido um papel determinante no arranque azul e branco, somando três golos e três assistências, enquanto Kiwior e Diogo Costa também têm sido pilares do bom desempenho defensivo portista. Do lado encarnado, Pavlidis lidera a lista de melhores marcadores da I Liga, com oito golos em seis jornadas, e Prestianni atravessa um dos melhores momentos da carreira, contabilizando já oito golos em todas as competições.O Benfica chega ao Dragão moralizado pela vitória por 2-0 frente ao AC Milan, para a Liga Europa, ainda que com menos tempo de recuperação do que o rival. Marco Silva reconheceu que o fator casa e a semana completa de trabalho constituem “pequenas vantagens” para o FC Porto, mas recusou atribuir favoritismo aos portistas.“É difícil encontrar um favorito por tudo o que acarreta um jogo desta dimensão. Há sempre pequenas vantagens e uma delas é jogar em casa. Mas não é por nós termos jogado a meio da semana que o FC Porto passa a ser favorito”, considerou o treinador benfiquista.Farioli elogiou ainda o crescimento do Benfica sob a orientação de Marco Silva, destacando a forma como a equipa assimilou rapidamente as ideias do novo técnico. Ainda assim, garantiu que o FC Porto não abdicará da sua identidade.“Esta equipa procura dominar o jogo, com bola e sem bola. O facto de sermos fortes sem bola não significa que não saibamos assumir o comando das partidas”, vincou.Num Estádio do Dragão habituado a receber capítulos marcantes desta rivalidade histórica, o clássico deste domingo promete ser mais do que um confronto entre candidatos ao título. Será um duelo entre duas ideias de jogo distintas, duas realidades competitivas diferentes e duas equipas que procuram afirmar, desde já, as suas credenciais na corrida ao campeonato.