FC Porto vence e Benfica perde na Liga Europeia de andebol

Na primeira jornada do Grupo 3, os "dragões" entraram fortes e superiorizaram-se aos visitantes, alcançando uma vantagem de cinco golos na primeira metade da partida (14-9), alargada no segundo tempo (15-11), e seguem no terceiro posto, com dois pontos.



Em primeiro e segundo do agrupamento estão os alemães do Melsungen e do Kiel, que empataram na casa dos primeiros, por 26-26, e somam ambos cinco pontos.



Já no Grupo 2, o Benfica até começou bem o jogo no pavilhão Artaleku, no País Basco, chegando ao intervalo em vantagem (13-15), mas viu os anfitriões recuperarem no último tempo (15-12) e garantirem os dois pontos.



Os bascos lideram o grupo, com seis pontos, seguidos pelos franceses do Limoges, que têm quatro, depois de baterem fora os suecos do Ystads (32-36).



As equipas entraram para a fase principal com os pontos conquistados nos jogos com a equipa que defrontaram na fase anterior.



O primeiro classificado qualifica-se diretamente para os quartos de final, enquanto o segundo e o terceiro seguem para os oitavos de final. O quarto é eliminado.