Felipe Banderó renova contrato com o Benfica

”, disse o jogador, citado pelo clube.Banderó, de 36 anos, chegou ao Benfica na última época, proveniente do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, e depois de um percurso extenso em emblemas fora do Brasil, em Itália, Suíça, Coreia do Sul, Líbano e Qatar.Pelo Benfica, o oposto venceu na última época o campeonato e a Supertaça.A continuidade de Banderó junta-se às de Bernardo Silva, Japa, Eduardo Brito ou Peter Wohlfahrtstätter, também já anunciadas.