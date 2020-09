Felix Brych vai apitar o PAOK-Benfica de acesso à `Champions`

Brych, internacional desde 2007, vai ter como assistentes no estádio Toumba, os compatriotas Mark Borsch e Stefan Lupp e Bastian Dankert, como quarto árbitro.



Felix Brych já se cruzou várias vezes com a equipa do Benfica, ficando sempre ligado à polémica arbitragem na final da Liga Europa da época 2013/2014, que os ‘encarnados’ perderam para o Sevilha, no desempate por grandes penalidades.



O alemão arbitrou pela última vez um jogo do Benfica em 2018, precisamente frente aos gregos do PAOK, e também para o acesso a Liga dos Campeões.



Brych cruzou-se pela primeira vez com as ‘águias’ na época 2009/2010 nos oitavos de final da Liga Europa, num jogo contra o Marselha, e voltou a encontrar a equipa portuguesa em 2011/2012 no ‘play-off’ de acesso à ‘Champions’ frente ao Twente.



Depois de ter apitado a final da Liga Europa, dirigiu o Nápoles-Benfica, da fase de grupos de Liga dos Campeões.