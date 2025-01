Felix Terins reforça equipa de basquetebol do Benfica

O base/extremo, de 26 anos, garantiu estar “muito feliz” por ter chegado ao Benfica, “uma grande organização, um grande clube”.", disse, sobre as suas características, em declarações aos canais de comunicação do Benfica.Antes de chegar à Luz, Terins, de 1,88 metros, jogou no Norrkoping Dolphins e no Nassjo na Suécia, antes de representar os neerlandeses do Landstede Hammers e os eslovacos do Patrioti Levice.