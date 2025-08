Fenerbahçe, de Mourinho, pode encontrar Benfica no play-off da Liga dos Campeões

A partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), os ‘encarnados’ vão ser emparelhados com o último clube que terão de ultrapassar antes da 71.ª edição da principal prova europeia de clubes, desde que se imponham ao Nice na terceira pré-eliminatória, cujos encontros se realizam na quarta-feira, em França, e em 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O sorteio dos play-offs da Liga dos Campeões antecede a definição da mesma ronda da Liga Europa e da Liga Conferência, com eventuais presenças do Sporting de Braga e do Santa Clara, respetivamente, caso passem a terceira fase de qualificação nas próximas duas semanas ante os romenos do Cluj e os norte-irlandeses do Larne, respetivamente.



O Benfica pode enfrentar os vencedores de dois embates da terceira pré-eliminatória do caminho das ligas, que serão disputados entre o vice-campeão turco Fenerbahçe, comandado desde 2024/25 pelo antigo treinador ‘encarnado’ José Mourinho, e os neerlandeses do Feyenoord ou entre os escoceses do Rangers e os checos do Plzen.



As ‘águias’, vencedoras em 1960/61 e 1961/62, ainda no formato de Taça dos Campeões Europeus, têm o melhor coeficiente entre todos os clubes suscetíveis de acederem aos play-offs e chegam ao sorteio como cabeças de série, a par do Nice, mas também dos belgas do Club Brugge e dos austríacos do Salzburgo, adversários na terceira ronda.



As duas mãos estão previstas para 19 ou 20 e 26 ou 27 de agosto, com o recém-detentor da Supertaça Cândido de Oliveira em busca da 20.ª presença, e quinta seguida, na fase regular da Liga dos Campeões, que renderá um encaixe de 16,62 milhões de euros (ME).



Em caso de derrota na terceira ronda ou nos play-offs, o Benfica vai ser relegado para o patamar principal da Liga Europa, que aporta um prémio de entrada de 4,29 ME e conta ainda na corrida com o Sporting de Braga, após vencer os búlgaros do Levski Sófia no prolongamento da segunda pré-eliminatória (1-0 no agregado dos dois encontros).



Se passar o Cluj, o finalista vencido em 2010/11 terá pela frente 20 potenciais opositores como cabeça de série, entre os quais os belgas do Genk, os turcos do Samsunspor, os ucranianos do Dinamo Kiev, os croatas do Rijeka ou os eslovacos do Slovan Bratislava.



Os play-offs disputam-se em 21 e 28 de agosto e podem colocar o Sporting de Braga pela 10.ª vez, e segunda seguida, na fase principal da segunda prova europeia, patamar que o Santa Clara procurará atingir pela primeira vez nas competições da UEFA naquelas datas.



Em caso de triunfo sobre o Larne, volvida a reviravolta frente aos croatas do Varazdin na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência (3-2 nas duas mãos), os açorianos, não cabeças de série, podem encontrar 31 clubes, incluindo os italianos da Fiorentina, finalistas em 2022/23 e 2023/24, os ingleses do Crystal Palace ou os gregos do Panathinaikos, de Rui Vitória.



O bicampeão Sporting e o FC Porto têm entrada direta nas fases de liga da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respetivamente, sendo que Portugal conta com cinco representantes nas provas continentais pela terceira época seguida, face ao sétimo lugar no ranking da UEFA.