Feyenoord ou Fenerbahçe são adversários "complicados"

“Tal como já tinha acontecido no sorteio da terceira pré-eliminatória, com o Nice, voltaram a sair, em teoria, os adversários mais complicados”, declarou Mário Branco, em declarações à televisão do clube ‘encarnado’.



Branco nota que os possíveis oponentes hoje sorteados, no caso de as ‘águias’ eliminarem o Nice, são ‘velhos conhecidos’ – os turcos, treinados pelo português José Mourinho, e os neerlandeses estiveram recentemente na Eusébio Cup, tradicional momento de pré-temporada no Estádio da Luz, os primeiros este ano, tendo os lisboetas vencido por 3-2.



“Neste momento, estamos com foco total no Nice e não faz sentido olharmos mais para a frente. A vitória na Supertaça foi muito importante para a confiança do grupo, mas também já é passado”, acrescentou o diretor-geral.



Em Nyon, reforçou mesmo a ideia de que “a energia e o pensamento estão exclusivamente na eliminatória com o Nice”, visitando o vice-campeão nacional o clube francês na quarta-feira.



O Benfica procura juntar-se ao bicampeão nacional Sporting na fase de liga da ‘Champions’, e caso ultrapasse o Nice na terceira pré-eliminatória, sabe já que a primeira mão do play-off será disputada fora de casa, no dia 20 de agosto, pelas 20:00 de Lisboa, enquanto a segunda mão será no dia 27, à mesma hora, no Estádio da Luz.