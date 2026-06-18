Flamengo joga no Algarve com River Plate antes de defrontar Benfica

O jogo, com início às 19:30, acontecerá uns dias antes de o Flamengo jogar mais duas vezes no Estádio do Algarve, em 08 de julho com os suíços do Lausana, e em 11 de julho frente ao Benfica, com o encontro particular diante das 'águias' a estar agendado também para as 19:30.



O Benfica ainda defrontará no mesmo local, igualmente na preparação da época 2026/27, os espanhóis do Villarreal, em 17 de julho (19:45).



O arranque da pré-época dos 'encarnados' aconterá em 25 de junho, quase um mês antes do arranque oficial, que acontecerá com os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, frente aos suíços do St. Gallen (23 e 30 de julho).



O primeiro jogo a ‘doer’ da equipa orientada por Marco Silva, que chegou para substituir o compatriota José Mourinho, contratado pelo Real Madrid, vai ser no terreno dos helvéticos, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.



Os ‘encarnados’, terceiros classificados da última Liga portuguesa e três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, vão tentar chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.