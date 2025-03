Flick elege Benfica como "uma das melhores equipas a jogar em transição"

“Esperamos um adversário muito bom. O Benfica é uma das melhores equipas a jogar em transição na Liga dos Campeões. Tem feito um excelente trabalho, estão confiantes na forma de jogar. Temos de ser muito melhores do que eles, não só na defesa”, disse o treinador alemão, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, em Lisboa.



Benfica e FC Barcelona reencontram-se depois do frenético jogo da sétima jornada da fase de liga da prova ‘milionária’, com triunfo dos catalães por 5-4, no Estádio da Luz, e Hans-Dieter Flick mostrou-se confiante numa equipa “mais bem preparada” desta vez.



“Temos a nossa ideia de como queremos jogar. Penso que teremos uma boa estratégia e espero que nós estejamos mais bem preparados para o contra-ataque deles e para a dinâmica que mostraram no jogo de janeiro. É um jogo duro”, frisou o técnico alemão.



Durante a antevisão, Hans-Dieter Flick não ‘abriu’ o jogo em relação à disponibilidade do médio Gavi, priorizou a dinâmica coletiva da sua equipa, destacou o “grande ambiente” do Estádio da Luz, elogiou Álvaro Carreras e elencou os melhores atributos dos lisboetas.



“Nesta fase, não há jogos fáceis. Todas as equipas merecem aqui estar. O Benfica tem uma equipa fantástica e vamos jogar num grande estádio. Será muito difícil para nós”, realçou, acrescentando: “Gosto da forma como jogam, com confiança e uma dinâmica muito boa, sempre a variar de flanco. É muito difícil defender, mas estamos prontos”.



O jovem defesa central Pau Cubarsí, de apenas 18 anos, também marcou presença na antevisão ao primeiro duelo da eliminatória, que perspetiva como “muito complicada”, e apontou a necessidade de o FC Barcelona manter a atenção nos dois encontros.



“Jogar aqui é muito complicado. Já vimos na fase anterior que é um grande clube. Vai ser preciso estarmos muito atentos ao ataque deles, para não criarem ocasiões. Temos de fazer um grande encontro para não nos ferirem”, assumiu o internacional espanhol.



Benfica e FC Barcelona reencontram-se na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que contará com a arbitragem do alemão Felix Zwayer.