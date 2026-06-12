Florentino em definitivo no Burnley





(Com Lusa)





“O Burnley está satisfeito por confirmar que Florentino vai juntar-se ao clube a título definitivo, proveniente do Benfica, após o final da temporada 2025/26”, lê-se no site dos ‘clarets’.O médio, de 26 anos, fez 33 encontros esta temporada ao serviço do Burnley, que terminou a Liga inglesa na 19.ª e penúltima posição e foi despromovido ao Championship.Nascido em Angola, Florentino chegou ao Benfica em 2010/11, como infantil, e estreou-se na equipa principal em 2018/19, contando com passagens, por empréstimo, por Mónaco e Getafe.Ao serviço do Benfica, Florentino, de 26 anos, conquistou dois campeonatos, três Supertaças e uma Taça da Liga, além de ser ter sagrado, ao serviço de Portugal, campeão da Europa de sub-17 e de sub-19.