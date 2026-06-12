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Futebol Internacional
Florentino em definitivo no Burnley
O médio português Florentino transferiu-se a título definitivo para o Burnley, no qual tinha jogado por empréstimo do Benfica em 2025/26, anunciou hoje o clube que desceu ao segundo escalão do futebol inglês.
No início da temporada, o Benfica tinha anunciado, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que o Burnley ia pagar dois milhões de euros pelo empréstimo, ficando com uma cláusula obrigatória de compra de 24 ME.
“O Burnley está satisfeito por confirmar que Florentino vai juntar-se ao clube a título definitivo, proveniente do Benfica, após o final da temporada 2025/26”, lê-se no site dos ‘clarets’.
O médio, de 26 anos, fez 33 encontros esta temporada ao serviço do Burnley, que terminou a Liga inglesa na 19.ª e penúltima posição e foi despromovido ao Championship.
Nascido em Angola, Florentino chegou ao Benfica em 2010/11, como infantil, e estreou-se na equipa principal em 2018/19, contando com passagens, por empréstimo, por Mónaco e Getafe.
Ao serviço do Benfica, Florentino, de 26 anos, conquistou dois campeonatos, três Supertaças e uma Taça da Liga, além de ser ter sagrado, ao serviço de Portugal, campeão da Europa de sub-17 e de sub-19.
“O Burnley está satisfeito por confirmar que Florentino vai juntar-se ao clube a título definitivo, proveniente do Benfica, após o final da temporada 2025/26”, lê-se no site dos ‘clarets’.
O médio, de 26 anos, fez 33 encontros esta temporada ao serviço do Burnley, que terminou a Liga inglesa na 19.ª e penúltima posição e foi despromovido ao Championship.
Nascido em Angola, Florentino chegou ao Benfica em 2010/11, como infantil, e estreou-se na equipa principal em 2018/19, contando com passagens, por empréstimo, por Mónaco e Getafe.
Ao serviço do Benfica, Florentino, de 26 anos, conquistou dois campeonatos, três Supertaças e uma Taça da Liga, além de ser ter sagrado, ao serviço de Portugal, campeão da Europa de sub-17 e de sub-19.
(Com Lusa)