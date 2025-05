Florentino Luís continua no radar da Juventus

A última jornada da Serie A, frente ao Veneza, vai decidir se a Juventus vai agarrar a vaga que dá acesso direto à fase de liga da Liga dos Campeões. De acordo com a, o clube italiano vai receber mais de 50 milhões de euros o que vai permitir abordar o mercado de maneira diferente.Assim, surgem dois nomes no topo da lista: Victor Osimhen e Sandro Tonali.E é neste cenário que surge Florentino Luís. O médio do Benfica tem vindo a ser cogitado para a Juventus nos últimos meses e será a opção mais barata caso a equipa não consiga convencer o Newcastle e Sandro Tonali. Os italianos avançam que não disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões poderá convencer o jogador de 25 anos a mudar-se para Itália.Já para a frente de ataque, onde ainda joga Francisco Conceição, a Juventus pensa em Victor Osimhen. O nigeriano foi emprestado esta temporada pelo Nápoles ao Galatasaray e terá uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros, um valor demasiado alto.A alternativa davolta a passar por Portugal: Victor Gyokeres é cogitado já que é considerado mais barato que Osimhen. No entanto, os italianos relembram que o Arsenal é o principal interessado nos préstimos do sueco que leva 53 golos marcados esta temporada.Caso as duas primeiras opções não sejam negociáveis para a, Mateo Retegui e Ademola Lookman, da Atalanta, poderão vir a ser soluções, tal como Lorenzo Lucca, da Udinese.