Florentino Luís quer ficar e ajudar o Benfica

”, disse o jogador aos jornalistas antes de mais um treino da equipa no estágio em Inglaterra.O médio respondeu ainda que não lhe cabe a si decidir se fica no plantel após a pré-época, quando questionado se seria desta que se manteria na Luz, após os empréstimos em 2020/21 ao Mónaco e 2021/22 ao Getafe.”, sublinhou também o jogador.Em relação ao alargado grupo de 38 jogadores que viajaram para o estágio em Burton e quem têm trabalhado no St.George’s Park, Florentino Luís rejeitou a ideia de que seja uma má opção, embora o possa parecer para quem está de fora”, justificou.O médio defendeu que o grupo está unido, com os mais velhos a integrarem os mais novos e que quase todos falam inglês, num momento em que os objetivos passam em compreender e aplicar as ideias do treinador Roger Schmidt.”, disse ainda Florentino.As declarações de Florentino antecederam mais um treino, numa sessão em que Musa e Rodrigo Pinho, de fora na segunda-feira, já treinaram, enquanto João Victor se manteve no ginásio, e Diego Moreira foi baixa, devido a problemas gastrointestinais.O Benfica prosseguirá o estágio em Inglaterra até quinta-feira, e na sexta-feira estará já no Algarve, onde defrontará o Nice (15 de julho), e o Fulham (17), numa pré-época que prevê ainda um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.A época dos encarnados iniciou-se mais cedo, com a necessidade em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (2/3 e 9 de agosto), enquanto a I Liga arranca no fim de semana de 6/7 de agosto.