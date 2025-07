Florentino regressa ao trabalho no Benfica que prepara a Supertaça

O médio estava a contas com uma mialgia que o impediu de participar no desafio de sábado frente ao Fenerbahçe de José Mourinho, no triunfo por 3-2 na Eusébio Cup, que marcou a apresentação aos sócios no Estádio da Luz.



Florentino foi o médio defensivo mais usado na época passada por Bruno Lage, que agora também conta com o argentino Enzo Barrenechea.



O jogo entre o Sporting, bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, que vai decidir o primeiro título da nova época, está agendado para quinta-feira, pelas 20:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo.



Benfica e Sporting procuram o 10.º triunfo na Supertaça, competição na qual o FC Porto, detentor do troféu, lidera destacado, com 24 êxitos.