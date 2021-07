Franco Cervi deixa Benfica e é reforço do Celta de Vigo

", refere o Benfica no seu sítio oficial na Internet, sem revelar os valores envolvidos.

O extremo não foi um absoluto titular nas últimas épocas, mas a chegada do treinador Jorge Jesus ainda tirou maior importância a Cervi, utilizado apenas em 21 jogos, 12 dos quais a entrar na parte final dos jogos.



No Celta de Vigo, oitavo classificado da Liga espanhola em 2020/21, Franco Cervi vai encontrar o treinador argentino Eduardo Coudet, seu antigo treinador no Rosário Central e quem terá pedido a contratação do jogador.



De acordo com a imprensa espanhola, o Celta pagará pouco mais de quatro milhões de euros ao Benfica, num negócio que poderá chegar aos sete milhões, mediante o cumprimento de algumas cláusulas.







Percurso na Luz







Cervi, de 27 anos, chegou ao Benfica em 2016/17, clube em que cumpriu cinco épocas e pelo qual conquistou dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.





Internacional A pela Argentina (4 jogos / 1 golo), Cervi chegou à Luz no início de 2016/17, proveniente do Rosário Central, e marcou na estreia de águia ao peito. A 7 de agosto de 2016, no Estádio Municipal de Aveiro, diante do SC Braga, inaugurou o marcador, aos 10 minutos, e ajudou ao triunfo do Benfica, por 3-0, e à conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.



Na primeira temporada com Manto Sagrado totalizou 41 jogos e sete golos, sendo que faturou em todas as competições (Campeonato Nacional, Supertaça, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões).



Em 2017/18 realizou 37 partidas e teve quatro remates certeiros; em 2018/19 ajudou na Reconquista com 38 jogos e cinco golos; em 2019/20 faturou em quatro ocasiões em 35 desafios efetuados.



Em 2020/21 foi utilizado em 21 partidas e fez o gosto ao pé por uma ocasião, diante do Belenenses SAD para a Taça de Portugal.