Fundo norte-americano renunciou à compra de participação qualificada no Benfica

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (Benfica SAD) vem por este meio informar que recebeu o comunicado anexo do seu acionista Sport Lisboa e Benfica, que este também divulgará no seu sítio oficial, que informa o mercado que o fundo americano Entrepreneurial Equity Partners (EEP) renunciou à aquisição de uma participação qualificada no capital social da Benfica SAD", lê-se no documento divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Em causa está o negócio anunciado no final de abril pelo empresário José António dos Santos, presidente do Grupo Valouro, para venda da sua participação de 16,38% na Benfica SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners.



"Durante o período de tempo previsto no pré-acordo com o Grupo Valouro e José António dos Santos, foram mantidas com o EEP reuniões produtivas e encetada uma troca de informação que conduziu a um entendimento comum entre ambas as partes de que, face ao seu plano de crescimento e investimento em participações minoritárias noutros clubes europeus, o perímetro futuro do EEP poderia colidir com princípios de não concorrência, previstos nos Estatutos da Benfica SAD", destacou em comunicado o Benfica.



E acrescentou: "Nesse sentido, para proteção da Benfica SAD e também do EEP, foi consensual a decisão de não entrar no capital da Benfica SAD".



Quando o acordo entre José António dos Santos, conhecido por 'Rei dos Frangos', e o EEP foi anunciado, em 27 de abril, a Bloomberg avançou que foi acordado um preço entre 10 e 11 euros por ação, implicando um valor na ordem dos 40 milhões de euros.



Caso se tivesse concretizado a operação de compra da posição de José António dos Santos, a EEP tornava-se a segunda maior acionista da Benfica SAD (13,68%), a seguir ao Benfica, cuja posição ascende em termos globais a 63,70%.



Já o terceiro maior acionista é a LSP Lisbon (Scotland), que pertence ao fundo norte-americano Lenore Sports Partners (LSP), que detém 5,24%, adquiridos há cerca de um ano ao ex-presidente dos 'encarnados' Luís Filipe Vieira.



Estas são as três participações de relevo no capital da SAD benfiquista, com os restantes 14,68% nas mãos de pequenos investidores.



As ações da SAD 'encarnada' fecharam a sessão de hoje na Euronext Lisboa a cair 1,41% para sete euros por título.



