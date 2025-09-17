Futebol português. Três treinadores despedidos na mesma semana

O técnico dos `encarnados` já tinha ficado sob alguma contestação na sexta-feira, quando o Benfica cedeu o empate (1-1) na receção ao Santa Clara nos últimos instantes do tempo de compensação, tendo ficado sem espaço de manobra na terça-feira, quando perdeu na receção aos azeris do Qarabag por 3-2, na primeira jornada da fase de liga da `Champions`, depois de ter estado a vencer 2-0.

Apesar de ainda não ter anunciado o seu sucessor, o nome de José Mourinho tem sido o mais falado para suceder a Bruno Lage, no que representaria um regresso ao clube, depois deste ter-se estreado como treinador principal precisamente ao comando do Benfica, na temporada 2000/2001.

Os `encarnados`, que somam três vitórias e um empate na presente edição da Liga, vão defrontar já neste sábado outra equipa que protagonizou uma `chicotada psicológica` esta semana, o AVS, que despediu José Mota, treinador que tinha ingressado no clube das Aves no final da temporada passada, salvando-o da descida de divisão.

Com cinco jornadas disputadas, José Mota deixou o AVS, que ainda não oficializou a sua saída e ainda não comunicou o novo treinador, no penúltimo lugar do campeonato, com apenas um ponto somado, resultante de um empate e quatro derrotas.

O Estrela da Amadora protagonizou ainda a outra saída após a quinta jornada, tendo afastado José Faria do comando técnico, mas ainda não comunicou o seu sucessor. José Faria, que salvou a formação estrelista de descer na temporada passada, deixa a equipa no 16.º e antepenúltimo lugar, com três pontos somados, resultantes de três empates e duas derrotas.