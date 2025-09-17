NOTÍCIA RTP
José Mourinho vai ser o sucessor de Bruno Lage no comando técnico do Benfica

Futebol português. Três treinadores despedidos na mesma semana

por Lusa
Foi uma semana para esquecer para três treinadores que estavam aos comandos das equipas nacionais, na I liga de Futebol. Bruno Lage, afastado pelo Benfica, que se junta a José Mota (AVS) e José Faria (Estrela da Amadora), afastados após a quinta jornada.

O técnico dos `encarnados` já tinha ficado sob alguma contestação na sexta-feira, quando o Benfica cedeu o empate (1-1) na receção ao Santa Clara nos últimos instantes do tempo de compensação, tendo ficado sem espaço de manobra na terça-feira, quando perdeu na receção aos azeris do Qarabag por 3-2, na primeira jornada da fase de liga da `Champions`, depois de ter estado a vencer 2-0.

Apesar de ainda não ter anunciado o seu sucessor, o nome de José Mourinho tem sido o mais falado para suceder a Bruno Lage, no que representaria um regresso ao clube, depois deste ter-se estreado como treinador principal precisamente ao comando do Benfica, na temporada 2000/2001.

Os `encarnados`, que somam três vitórias e um empate na presente edição da Liga, vão defrontar já neste sábado outra equipa que protagonizou uma `chicotada psicológica` esta semana, o AVS, que despediu José Mota, treinador que tinha ingressado no clube das Aves no final da temporada passada, salvando-o da descida de divisão.

Com cinco jornadas disputadas, José Mota deixou o AVS, que ainda não oficializou a sua saída e ainda não comunicou o novo treinador, no penúltimo lugar do campeonato, com apenas um ponto somado, resultante de um empate e quatro derrotas.

O Estrela da Amadora protagonizou ainda a outra saída após a quinta jornada, tendo afastado José Faria do comando técnico, mas ainda não comunicou o seu sucessor. José Faria, que salvou a formação estrelista de descer na temporada passada, deixa a equipa no 16.º e antepenúltimo lugar, com três pontos somados, resultantes de três empates e duas derrotas.


 

