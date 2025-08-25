Futebolista Andreia Norton vai ser operada e desfalca Benfica para a época 2025/26
A internacional portuguesa Andreia Norton vai ser operada a uma lesão no joelho direito, desfalcando o Benfica "por um período alargado de tempo", em princípio toda a época 2025/26, anunciaram hoje as pentacampeãs nacionais de futebol.
“O Sport Lisboa e Benfica informa que Andreia Norton vai ser submetida a cirurgia a lesão condral do joelho direito e a revisão de ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior”, pode ler-se na nota divulgada hoje pelos ‘encarnados’.
Segundo o clube, é “muito provável” que a médio, cuja lesão foi anunciada em 07 de agosto, “não venha a ser utilizada em 2025/26”.
Norton, de 29 anos, joga no Benfica desde 2022/23 e, na temporada passada, marcou oito golos em 37 partidas oficiais.
