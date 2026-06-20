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Futebol Internacional
Futebolista Gonçalo Oliveira deixa Benfica e é reforço do Rennes
O futebolista internacional português sub-21 Gonçalo Oliveira transferiu-se do Benfica para o Rennes, num negócio em que o clube lisboeta “assegurou uma opção de recompra”.
“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Rennes, de França, para a transferência, a título definitivo, do futebolista Gonçalo Oliveira. No âmbito da operação, o clube assegurou uma opção de recompra sobre o atleta”, indica o Benfica, sem revelar os montantes do acordo.
Também o Rennes comunicou a chegada do defesa-central de 19 anos, com o sexto classificado da Liga francesa a informar que o jogador assinou contrato por cinco épocas, até 2031.
“Promissor talento do futebol lisboeta, o jogador, que já representou as seleções sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21, assinou contrato até 2031 com o clube da capital bretã”, indica o emblema gaulês na sua página oficial.
Também o jogador manifestou satisfação com a chegada ao Rennes, afirmando que terá um novo desafio depois de muitos anos de Benfica.
“É um novo desafio significativo depois de muitos anos no Benfica, o clube da minha infância. Mal posso esperar para viver o Roazhon Park, os seus adeptos e jogar na Ligue 1”, disse o central.
Gonçalo Oliveira fez toda a formação, desde os infantis, no Benfica, o único clube que conheceu em toda a carreira, mas nunca chegou a ser opção na equipa principal, tendo na última época jogado pela equipa B e ainda pelos juniores.
Também o Rennes comunicou a chegada do defesa-central de 19 anos, com o sexto classificado da Liga francesa a informar que o jogador assinou contrato por cinco épocas, até 2031.
“Promissor talento do futebol lisboeta, o jogador, que já representou as seleções sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21, assinou contrato até 2031 com o clube da capital bretã”, indica o emblema gaulês na sua página oficial.
Também o jogador manifestou satisfação com a chegada ao Rennes, afirmando que terá um novo desafio depois de muitos anos de Benfica.
“É um novo desafio significativo depois de muitos anos no Benfica, o clube da minha infância. Mal posso esperar para viver o Roazhon Park, os seus adeptos e jogar na Ligue 1”, disse o central.
Gonçalo Oliveira fez toda a formação, desde os infantis, no Benfica, o único clube que conheceu em toda a carreira, mas nunca chegou a ser opção na equipa principal, tendo na última época jogado pela equipa B e ainda pelos juniores.