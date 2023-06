Futebolista internacional canadiana Marie-Yasmine Alidou assina pelo Benfica

Durante uma época ao serviço do Famalicão, a média-ofensiva, de 28 anos, conquistou a Taça de Portugal, tendo disputado 32 partidas e somado 12 golos.



A jogadora, que está entre as 25 pré-convocadas do Canadá para o Mundial feminino de futebol, foi formada nos Citadins da Universidade do Quebeque, tendo representado as austríacas do Sturm Graz, as norueguesas do Klepp, as espanholas do Huelva, as suecas do Linköping e as francesas do Marselha.



"É uma grande honra estar aqui e assinar por este grande clube. Estou muito entusiasmada e ansiosa por começar a trabalhar com esta equipa e ganhar títulos. Espero, também, estar à altura da responsabilidade", afirmou a futebolista, em declarações ao canal televisivo do clube, prometendo “entrega sempre que vestir a camisola do Benfica”.