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Futebol Nacional
Futebolista internacional nigeriana Flourish Sabastine contratada pelo Benfica
O Benfica contratou Flourish Sabastine para a equipa feminina de futebol, com a atacante de 21 anos, internacional pela Nigéria, a assinar contrato até 2029, com mais um ano de opção, anunciou hoje o clube da Luz.
"Antes de mais, estou muito feliz por estar aqui. É muito bom para mim juntar-me a um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e muito contente por estar aqui", afirmou Sabastine, em declarações aos meios do Benfica.
A futebolista iniciou o percurso sénior no Bayelsa Queens, da Nigéria, e, em outubro de 2023, saiu para os franceses do Stade de Reims, rumando no ano seguinte para a Turquia, para representar o Galatasaray, e, em julho de 2025, assinou pelo Fenerbahçe, emblema pelo qual foi campeã nacional na derradeira temporada.
"O Benfica ganha muitos títulos. Acompanho a equipa e, por isso, sei tudo sobre o Benfica. Acredito em mim e acredito no meu futebol, por isso acho que vou conseguir", vincou a futebolista, que representou a Nigéria nos Mundiais sub-20 de 2022 e 2024, e estreou-se pela seleção principal em outubro de 2022, num encontro particular diante do Japão.
Já a norueguesa Rakel Engesvik vai deixas as hexacampeãs nacionais, após mútuo acordo para a rescisão do contrato, anunciou também hoje o clube.
A nórdica representou os lisboetas durante uma temporada e meia e participou em 23 jogos, ficando associada à conquista de duas Ligas, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
A futebolista iniciou o percurso sénior no Bayelsa Queens, da Nigéria, e, em outubro de 2023, saiu para os franceses do Stade de Reims, rumando no ano seguinte para a Turquia, para representar o Galatasaray, e, em julho de 2025, assinou pelo Fenerbahçe, emblema pelo qual foi campeã nacional na derradeira temporada.
"O Benfica ganha muitos títulos. Acompanho a equipa e, por isso, sei tudo sobre o Benfica. Acredito em mim e acredito no meu futebol, por isso acho que vou conseguir", vincou a futebolista, que representou a Nigéria nos Mundiais sub-20 de 2022 e 2024, e estreou-se pela seleção principal em outubro de 2022, num encontro particular diante do Japão.
Já a norueguesa Rakel Engesvik vai deixas as hexacampeãs nacionais, após mútuo acordo para a rescisão do contrato, anunciou também hoje o clube.
A nórdica representou os lisboetas durante uma temporada e meia e participou em 23 jogos, ficando associada à conquista de duas Ligas, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.