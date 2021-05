Futsal. Benfica contrata Carlinhos e Lúcio Rocha

“É uma oportunidade única que quero agarrar com todas as minhas forças, serei fiel ao clube e prometo dar sempre o máximo de mim”, afirmou Carlos Monteiro, conhecido por Carlinhos no meio do futsal, de 18 anos, que atua na posição de ala, em declarações ao "site" do clube.



Por seu lado, Lúcio Rocha, de 17 anos, também proveniente do Caxinas e internacional Sub-17 e Sub-19, quer conquistar o seu espaço no futsal encarnado.



“Representar o Benfica é uma grande conquista para mim, visto que almejava jogar num grande. Irei agarrar esta oportunidade com unhas e dentes. Vou ajudar o clube a atingir os seus objetivos e almejo chegar à Seleção A. Para isso, conto com os meus futuros companheiros de equipa”, referiu.