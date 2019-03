"Ganhar A Liga Europa era muito bom, mas estamos focados no campeonato"

Lusa Comentários 18 Mar, 2019, 17:02 | Benfica

"Quantos mais títulos, melhor. Ganhar a Liga Europa era muito bom. Estamos mais perto, vamos apanhar adversários mais difíceis e também estamos mais focados no campeonato", disse o avançado, à comunicação social, durante uma iniciativa promovida por uma marca desportiva, em Carnaxide.

Nos quartos de final da segunda prova da UEFA, o Benfica terá pela frente o atual quinto classificado do campeonato alemão, o Eintracht de Frankfurt.

Questionado sobre a valia dos alemães, João Félix disse que ainda não estudaram as valias da equipa onde atua o português Gonçalo Paciência e também Luka Jovic, emprestados pelos `encarnados`, porém deixou elogios.

"É uma boa equipa, a única alemã nas competições europeias, e estão a fazer uma boa época", avançou.

A saída do Benfica ainda não passa pela cabeça do jovem, de 19 anos, estando somente "focado" no clube e de, eventualmente, poder vir a ser o melhor marcador do campeonato, prova em já leva 10 golos.

O comportamento em campo também foi abordado por João Félix, que não teve problemas em admitir que, por vezes, força a queda para ganhar faltas, assim como não gosta de deixar os adversários sem resposta.

"É normal, sou miúdo e é para intimidar um pouco, mas já estou habituado. Não me deixo intimidar. Às vezes (atiro-me para o chão), é verdade, mas faz parte do jogo. Conflituoso porque me picam e não me vou deixar ficar", revelou.

Titular indiscutível para o treinador do Benfica, o jovem português contou como chegou à equipa principal dos `encarnados` - ao lado de João Filipe, Florentino Luís, Ferro e Gedson -, o que lhe valeu a primeira chamada à seleção nacional.

"Tão rápido, nunca pensámos. Imaginávamos que ia acontecer, mas, sendo agora, tão cedo, estamos todos radiantes. Estávamos a vê-los na televisão e agora partilhamos o balneário. Temos de fazer bem o nosso papel e, claro, que alguém aposte em nós e nos dê confiança", resumiu.

João Félix alongou-se ainda para dizer que com "a ajuda das pessoas certas, foi mais fácil não entrar em euforias" e que o segredo para ter sucesso passa por "ser humilde e continuar com a cabeça no lugar".