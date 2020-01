Gedson a caminho do Tottenham

O camisola 83 da equipa da Luz segue por empréstimo de ano e meio.



O futebolista, de 21 anos, está a poucas horas de ser oficializado como reforço dos “spurs”.



O jogador tem agora este período de tempo para tentar convencer os responsáveis do clube inglês a investir para exercer a opção de compra, não obrigatória, que poderá ser fixada nos 50 a 60 milhões de euros.



O negócio foi ultimado no domingo pelo empresário Jorge Mendes que com a chegada a este processo descartou o interesse de outros clubes como o West Ham, Everton e Chelsea.



Gedson foi lançado na equipa principal do Benfica pelo treinador Rui Vitória, na época passada, mas perdeu espaço com Bruno Lage.



Depois de 25 jogos a titular e três como suplente utilizado sob o comando de Vitória na época passada, o médio jogou de início apenas em cinco jogos com Lage no comando e entrou em 14 desafios, quase sempre na parte final dos encontros.



Esta temporada o médio, formado no Benfica Campus, tem 633 minutos em, 13 jogos mas apenas sete deles a titular.