Glenn Nyberg arbitra o Benfica-Mónaco

O sueco Glenn Nyberg vai arbitrar o jogo Benfica-Mónaco, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira, no Estádio da Luz, informou a UEFA.

O árbitro, de 36 anos, vai ser acompanhado pelos auxiliares Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, enquanto Fredrik Klitte será o quarto árbitro e o neerlandês Rob Dieperink estará no videoárbitro (VAR).



Esta é a segunda vez que Glenn Nyberg dirige um encontro de uma equipa portuguesa, depois de em 2021 ter estado no Sporting de Braga-Ludogorets (4-2), da fase de grupos da Liga Europa 2021/22.



Benfica e Mónaco jogam na terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Os encarnados estão em vantagem na eliminatória, face ao triunfo por 1-0 alcançado no principado, na quarta-feira, graças a um golo do grego Pavlidis.