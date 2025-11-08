Gonçalo Brandão lidera Casa Pia com "espírito de missão" frente ao Benfica

Lisboa, 08 nov 2025 (Lusa) -- O treinador Gonçalo Brandão, que assumiu o Casa Pia após a saída de João Pereira, afirmou hoje chegar com "espírito de missão" para visitar o Benfica, na 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"O que penso é ter espírito de missão. Nesta equipa técnica multidisciplinar, todos temos um grande foco em defender o Casa Pia, a instituição e o clube ao máximo, ajudando estes jogadores a crescer e a fazer bons jogos. A missão e o pedido dado foi este, estar com a equipa. A grande missão foi preparar o Benfica sem pensar no futuro. Tivemos tempo para tudo, menos para isso", frisou, na antevisão à partida.

Os `gansos` somam dois desaires seguidos, face a Sporting de Braga (0-4) e Estrela da Amadora (3-5), que levaram ao despedimento de João Pereira, com a solução a transitar para uma equipa técnica "multidisciplinar", numa ótica de continuidade.

"Fizemos todos juntos uma grande época, sob a liderança do `mister` João Pereira. O futebol é assim, há ciclos e decisões a tomar, mas não estava tudo mal. Os dois últimos resultados não foram bons, mas teremos de dar continuidade, com um ou outro ajuste. Numa semana, mesmo que quiséssemos modificar tudo, não íamos conseguir, mesmo que a ideia fosse essa", salientou ainda o antigo defesa central.

Desta forma, Gonçalo Brandão expressou que procuraram uma semana "normal", a "recuperar animicamente" o plantel para enfrentar um dos candidatos ao título, na busca de reverter o número de golos sofridos que os casapianos consentiram.

"É um Benfica forte, não há que esconder. Ainda não perdeu para a I Liga, em casa não perde há muitos jogos e marca muitos golos. Para nós, o nível motivacional é um bocadinho mais fácil de trabalhar. É uma oportunidade de mostrar que temos valor. O que pedi hoje à equipa é que compita. Temos de competir e depois logo se verá. O importante é ir com espírito para competir, respeitando o Benfica", vincou.

Rejeitando que as eleições de hoje nos `encarnados` possam entrar em campo no duelo, Gonçalo Brandão, de 39 anos, referiu-se a José Mourinho como uma das suas referências e confessou que será especial estrear-se como treinador principal perante o mesmo.

"Tive a felicidade de ter sido treinado por grandes treinadores, como Jorge Jesus [no Belenenses] e Antonio Conte [no Siena]. Depois, a minha entrada deveu-se ao Filipe Çellikaya, é uma das minhas referências, e o Ruben Amorim, pela relação que temos já há muitos anos. Depois, há a referência que todos os portugueses têm, que é José Mourinho. Ele é uma referência na área do treino e mudou o futebol", realçou o técnico casapiano.

O ex-adjunto do Sporting B e ex-jogador de Belenenses, Charlton, Siena, Parma, Cesena, Cluj, Estoril Praia, Lausanne-Sport e FC Porto B não poderá contar com os lesionados Duplexe Tchamba, Max Svensson e Clau Mendes para esta partida.

O Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, com oito pontos, visita o Benfica, terceiro, com 24, pelas 20:30 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que terá a arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

DYRP // MO

Lusa/Fim