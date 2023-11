Gonçalo Ramos entra para o top 5 das vendas mais caras de sempre do Benfica

O ponta-de-lança luso, de 22 anos - cuja transação pode render aos ‘encarnados’ mais 15 ME mediante objetivos alcançados pelo jogador e pelo clube francês, ao qual estava cedido desde o início da época -, é apenas superado por quatro jogadores nesta lista dos maiores encaixes fixos realizados pelas ‘águias’.



No início deste ano, no mercado de inverno da época passada, o médio argentino Enzo Fernández entrou para o topo da lista, ao sair por 121 ME para os ingleses do Chelsea, após somente meia época em Portugal.



O segundo mais caro de sempre continua a ser João Félix, outro jogador proveniente da formação benfiquista e por quem o Atlético de Madrid pagou 120 ME em 2019, enquanto o uruguaio Darwin Núñez fecha o pódio, face aos 75 ME fixos desembolsados pelo Liverpool em 2022.



À frente de Gonçalo Ramos surge outro ‘produto’ das escolas do Benfica, nomeadamente o central Rúben Dias, transferido para o Manchester City no arranque da temporada 2020/21, por 68 ME.



Nos ‘citizens’, o defesa é companheiro de equipa de outra das maiores vendas das ‘águias’, o guarda-redes brasileiro Ederson, que custou 40 ME em 2017, o mesmo valor que os russos do Zenit São Petersburgo pagaram pelo médio belga Axel Witsel em 2012.



Além de ser a terceira contratação mais cara da história do Benfica (21,8 ME), o avançado mexicano Raúl Jiménez, atualmente no Fulham, é também um dos que mais rendeu aos ‘encarnados’, tendo rumado em definitivo aos ingleses do Wolverhampton em 2019, por 38 ME (valor não inclui a taxa de empréstimo da temporada anterior).



A fechar o top 10 surgem dois jogadores que passaram pela formação do clube da Luz e que se afirmaram na equipa principal na mesma altura, antes de serem transferidos por 35 ME: o defesa sueco Victor Lindelöf, contratado pelo Manchester United, em 2017, e o médio internacional luso Renato Sanches, que rumou aos alemães do Bayern Munique um ano antes, em 2016.