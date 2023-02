Guarda-redes André Gomes renova com o Benfica até 2028

O guardião, de 18 anos, que tinha assinado o primeiro vínculo profissional com os 'encarnados' em 2020, beneficiou da saída de Helton Leite para a Turquia para se juntar ao grego, a Samuel Soares e a Leo Kokubo no lote de opções para a baliza benfiquista.



De resto, na quinta-feira, em entrevista à BTV, o presidente do Benfica, Rui Costa, já tinha antecipado que o acordo entre as partes estaria para breve.



Natural de Ponte de Lima, André Gomes chegou à Luz para integrar a formação das 'águias' em 2016, sendo que esta temporada alinhou pelos juniores, pela equipa de sub-23 e, recentemente, nos dois últimos jogos da equipa B na II Liga, com FC Porto B e Académico de Viseu.



O internacional sub-19 português contribuiu, no ano passado, para o título de campeão de juniores do Benfica, mas também para a conquista da UEFA Youth League -- em que defendeu duas grandes penalidades na meia-final com a Juventus, após render Samuel Soares, expulso - e da Taça Intercontinental de sub-20.