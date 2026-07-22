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Andebol
Guarda-redes sueco Tobias Thulin aumenta lista de reforços no andebol do Benfica
O guarda-redes internacional sueco Tobias Thulin é mais um reforço do andebol do Benfica, com o jogador a assinar por uma época, até 2027, informou hoje o clube lisboeta.
“Tobias Thulin é reforço da equipa masculina de andebol. O guarda-redes sueco, de 31 anos, assinou contrato com o Benfica até 2027 e chega à Luz depois de um percurso de elevado nível no andebol europeu e internacional”, indicou o clube.
O guarda-redes, campeão europeu com a Suécia em 2022 e vencer da Liga Europeia com o SC Magdeburgo, em 2020/21, chega ao Benfica após duas épocas nos húngaros do Pick Szeged, ao serviço dos quais venceu a taça do país, em 2024/25.
Com treinador novo, o também sueco Anders Hallberg, e após vários anos sem sucesso no panorama do andebol português, o Benfica tem anunciado vários reforços, com Tobias Thulin a ser a sexta contratação neste mês de julho.
Antes, o Benfica anunciou a chegada do ponta-esquerdo português Gonçalo Meireles, do guarda-redes islandês Breki Árnason, do ponta-esquerdo norueguês Sindre Heldal, do defesa francês Aurélien Padolus e do lateral-esquerdo sueco William Bogojevic.
O Benfica não conquista um campeonato de andebol masculino há 18 épocas, desde 2007/08, tendo como últimos troféus nacionais a Taça de Portugal de 2017/18 e a Supertaça, em 2022, no mesmo ano em que venceu a Liga Europeia, batendo na final o Magdeburgo, em Lisboa.
O guarda-redes, campeão europeu com a Suécia em 2022 e vencer da Liga Europeia com o SC Magdeburgo, em 2020/21, chega ao Benfica após duas épocas nos húngaros do Pick Szeged, ao serviço dos quais venceu a taça do país, em 2024/25.
Com treinador novo, o também sueco Anders Hallberg, e após vários anos sem sucesso no panorama do andebol português, o Benfica tem anunciado vários reforços, com Tobias Thulin a ser a sexta contratação neste mês de julho.
Antes, o Benfica anunciou a chegada do ponta-esquerdo português Gonçalo Meireles, do guarda-redes islandês Breki Árnason, do ponta-esquerdo norueguês Sindre Heldal, do defesa francês Aurélien Padolus e do lateral-esquerdo sueco William Bogojevic.
O Benfica não conquista um campeonato de andebol masculino há 18 épocas, desde 2007/08, tendo como últimos troféus nacionais a Taça de Portugal de 2017/18 e a Supertaça, em 2022, no mesmo ano em que venceu a Liga Europeia, batendo na final o Magdeburgo, em Lisboa.